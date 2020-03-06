Korona Virüsü Hakkındaki Son Durum Nedir? (Video)

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Corona virüsü hızla yayılmaya devam ediyor. Bu videomuzda Corona virüsünde son durumun ne olduğunu sizlere aktardık.

Corona Virüsünde Son Durum

Kesin olarak tedavisi bulunmayan bu virüsün sadece hafifletici tedavileri bulunmakta. Uzmanlar virüsün tedavisini bulmak için aralıksız olarak çalışmalarına devam etmekteler. Sosyal medyada çıkan aşı haberlerinin gerçeği yansıtmadığı duyuruldu. Corona virüsünün belirtileri arasında burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı ve ateş bulunmakta.

Ülkemiz sınırlarında en çok İran'da aktif olan Corona virüsünden dünya genelinde 3.390 kişi hayatını kaybetti. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus yaptığı açıklamada Corona virüsünün adının Covid-19 olarak değiştirildiğini belirtmişti. Virüs yakın temas ile bulaşmakta. Bundan dolayı virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Corona virüsü hakkında geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Şu ana kadar Türkiye'de herhangi bir koronavirüs vakasına rastlanmadı. Bu, rastlanmayacağı anlamına gelmez. Bütün hazırlıklarımız var. Yapılması gereken ne ise her noktada hazırız. İlk günden itibaren bütün illerde referans hastaneleri oluşturduk." demişti.

Çocuklar Duymasın dizisinde oynayan Çaycı Hüseyin'in Corona virüsü nedeniyle hayatını keybettiği idda edildi. Ancak bu iddialar gerçeği yansıtmıyor. Dünya genelinde pek çok teknoloji etkinlikleri Corona virüsü nedeniyle iptal edildi. Dünya Sağlık Örgütü son yaptığı açıklamada virüslerin kağıt / bozuk paralar ile yayılabileceğini söyledi ve temassız kart kullanın dedi.

iOS uygulama mağazası App Store ve Android uygulama mağazası Google Play Store, son dönemde hızla yayılmaya devam eden Corona virüsü için önlem aldı. Google Play Store'da Corona virüsü ile ilgili herhangi bir arama sonucu gösterilmemekte. App Store'da Corona virüsü araması yaptığınızda resmi bilgileri sunan uygulamalar çıkmakta.

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