Korona Virüsü İstanbul'da Mı? Sağlık Bakanı Açıklama Yaptı

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip korona virüsü hızla yayılmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da korona virüsü tanısı olduğu iddiası hakkında açıklama yaptı.

Bakan Koca'dan Korona Virüsü Açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Yedikule Hastanesi’nde konulan tanı Yeni Koronavirüs (COVID-19) değil, Human Koronavirüs NL63 tanısıdır. Virüs ailesinin çok eskiden beri iyi bilinen bir tipidir. Yol açtığı rahatsızlık basit soğuk algınlığıdır. Hastamıza acil şifalar diliyoruz. Mücadelemiz, virüsün yeni tipiyle."

Yedikule Hastanesi’nde konulan tanı Yeni Koronavirüs (COVID-19) değil, Human Koronavirüs NL63 tanısıdır. Virüs ailesinin çok eskiden beri iyi bilinen bir tipidir. Yol açtığı rahatsızlık basit soğuk algınlığıdır. Hastamıza acil şifalar diliyoruz. Mücadelemiz, virüsün yeni tipiyle. pic.twitter.com/yeIWV4536b — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 6, 2020

Ülkemiz sınırlarında en çok İran'da aktif olan Corona virüsünden dünya genelinde 3.390 kişi hayatını kaybetti. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus yaptığı açıklamada Corona virüsünün adının Covid-19 olarak değiştirildiğini belirtmişti.

Virüs yakın temas ile bulaşmakta. Bundan dolayı virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Kesin olarak tedavisi bulunmayan bu virüsün sadece hafifletici tedavileri bulunmakta.

Uzmanlar virüsün tedavisini bulmak için aralıksız olarak çalışmalarına devam etmekteler. Corona virüsünün belirtileri arasında burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı ve ateş bulunmakta.