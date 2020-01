Korona Virüsü Plague Inc Satışlarını Zıplattı

Gerçek zamanlı bir strateji oyunu olan Plague Inc., salgınlarla ilgili bir oyun. İnsanlığı silecek bir virüs geliştirerek size verilen görevleri yerine getirmeniz gerekiyor.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan Korona Virüsünün, Plague Inc.'in satışlarının artmasına neden olduğu söyleniyor.

Sistem geliştiricisi Ndemic Creations, yaptığı açıklamada, "Hastalıkların ortaya çıkmasıyla birlikte insanların, hastalıkların nasıl yayıldığı ve virüs salgınlarının nasıl olduğu ile ilgili daha fazla bilgi edinmek istedikleri için bu tarz oyunlarda artış görüyoruz." Dedi.

Plague Inc., 2012 yılında İOS, Android ve Steam için piyasaya sunuldu. Oyun içerisinde, bir virüs geliştirmeniz isteniyor. Ve oyunda ilerleyebilmek için geliştirdiğiniz bu virüsü, güçlendirerek dünya geneline yaymanız gerekiyor. Korona virüsüne ne kadar da benziyor değil mi?

Korona virüsünün Çin’de ortaya çıkmasının hemen ardından Plague Inc. Çin'de en çok satan uygulama oldu. Ndemic Creations, kendi Twitter hesabında, sunucularının çok yüksek oyuncu kitlesini kaldırmakta zorlandığını, bununla ilgili çalışmalar yaptıklarını, en kısa sürede sistemin normale döneceğini duyurarak, oyun severlerden özür diledi.

Hey - our website and servers for multiplayer and custom scenarios are struggling to cope with very high player numbers. We are working hard and things should be running again by 4pm UK time. Sorry!