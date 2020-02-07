Korona Virüsü Seyahat Kısıtlamalarıyla Engellenemeyebilir

ABD, Korona virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla gerçekleştireceği seyahat kısıtlamalarını açıkladı. Ancak bazı halk sağlığı uzmanları yasağın işe yaramayacağından endişe ediyor.

Korona virüsünün daha fazla yayılmasını engellemeye yönelik açıklanan ulusal plan, uluslararası ticareti bozabilir, insanların haklarını ihlal edebilir ve yerel ve eyalet halk sağlığı departmanlarının iş yüklerini arttırabilir. Ancak, virüsü ne ölçüde yavaşlatabileceği tartışma konusu.

Korona virüsünün merkez çıkış noktası olarak kabul edilen Çin'in Hubei Eyaletinden gelen ABD vatandaşları, 14 günlük zorunlu karantinada tutuluyor. Çin'in herhangi bir yerinde bulunan ABD vatandaşları, havaalanlarında sağlık taramasından geçiriliyor ve 14 günlük karantinaya alınıyor. Bunların yanı sıra Çin'den gelen ve ABD vatandaşı olmayanların ülkeye girişleri yasaklanıyor.

Yabancı Uyruklulara Yönelik Seyahat Yasağı Etik Dışı ve Uluslararası Hukuku İhlal Ediyor

Uluslararası Endişe Halk Sağlığı Acil Durumunun çağrılmasını öneren Dünya Sağlık Örgütü komitesi, salgını durdurmak için alınan önlemlerin tedavi, temasların izlenmesi ve sosyal uzaklığı içermesi gerektiğini, ancak “herhangi bir seyahat veya ticaret kısıtlaması” içermemesini gerektiğini belirtti.

Georgetown Üniversitesi'nde halk sağlığı hukuku profesörü Lawrence Gostin, yabancı uyruklulara yönelik seyahat yasağının verimsiz, etik dışı ve uluslararası hukuku ihlal edici olduğunu ifade etti. Çin anakarasına giden ancak sıcak bölgede olmayan bir kişinin virüse maruz kalacağına dair çok az kanıt bulunduğunu belirten Gostin, uygulanabilecek çok daha az kısıtlayıcı önlemler olduğunun altını çizdi.