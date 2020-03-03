Koronavirüs 2 Metre Ötedeki İnsana Dahi Bulaşıyor

Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) önemli bir açıklama yaptı. Merkez, koronavirüs taşıyan herhangi birinin iki metre çevresindeki insanlara dahi virüs bulaştırabileceğini belirtti.

Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve hızla yayılan koronavirüs vakaları, ABD'ye de sıçramıştı. Bugüne kadar ülkede altı kişinin ölümüne sebep olan virüs konusunda çeşitli önlemler almaya başlayan ABD kurumları, önemli detaylar paylaştılar.

CDC tarafından yapılan açıklamalar arasında en önemlisi ise virüsün bulaşma mesafesiydi. Merkez, grip ya da soğuk algınlığı belirtileri gösteren herhangi bir kişiye 2 metreden fazla yaklaşılmamasını önerdi. Özellikle virüsün kuluçka döneminde burun ve ağız yoluyla kapılabileceğini hatırlatan CDC, insanları dikkatli olmaya davet etti.

Koronavirüs ya da COVID-19, diğer viral hastalıklarda olduğu gibi küçük damlalar, salya ya da sümük gibi yollarla bulaşıyor. Bu tür bulaşma yöntemlerinde, virüsler hasta kişinin vücudundan 3 ila 5 metre öteye kadar taşınabiliyorlar. Eğer hastalığı kapmış birisi, öksürür, hapşurur ya da sağlıklı biriyle yemek yerse, virüs etrafına dağılabiliyor. Hastanın vücudundan çıkan parçacıklar, sağlıklı kişilerin gözlerinden, burnundan ya da ağzından vücutlarına karışabiliyor.

SARS salgını sırasında CDC, yaptığı açıklamalarda insnalardan en az yarım metre kadar uzakta durulması gerektiğini dile getirmişti. Fakat SARS'tan daha güçlü olduğu şimdiden anlaşılan COVID-19 için uyarı 2 metreye kadar yükseltildi.

Koronavirüs nasıl yayılıyor?

Bilim insanları yeni koronavirüsün, 5 micrometreden daha küçük sıvı parçalar yoluyla dağıldığını kaydetmişlerdi. Hepimizin bildiği ve bir başka koronavirüs türü olan grip de aslında yine benzer boyutlarda parçacıklar yoluyla insandan insana geçiyordu.

Buna rağmen virüs üzerinde araştırmalar yapanlar, virüsün daha küçük parçacıklarla yayılıp yayılmadığından henüz emin olamadılar. Aerosol denilen ve 5 mikrometreden daha küçük olan bu parçacıklar yoluyla virüsün yayılabiliyor oluşu, beraberinde başka problemler getiriyordu. Örneğin; Tüberküloz ve kızamık, aerosol denilen bu daha küçük parçacıklarla insandan insana bulaşabiliyordu.

İşin kötü tarafı ise COVID-19'un ne kadar süre insan vücudu dışında hayatta kaldığının bilinmemesi. Yani virüs bir şekilde hastanın vücudundan çıktıktan sonra çeşitli yüzeylerde uzun süreler hayatta kalabiliyorsa, bu yayılma ihtimalini daha da yükseltiyordu.

CDC'den Robert Redfield, daha önce yaptığı açıklamada virüsün, "bakır ve demir yüzeylerde iki saatten fazla hayatta kalması muhtemel" açıklamasını yapmıştı. Açıklamanın kötü yanı ise viürsün karton ve plastik yüzeylerde 2 saatten daha fazla hayatta kalabiliyor oluşuydu. Bu da yayılma riskinin bir kat daha yükselmesi anlamına geliyordu.