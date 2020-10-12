Koronavirüs 28 Gün Boyunca Telefon Ekranlarında Kalabiliyor

Çin'de başlayan koronavirüs salgını yayılmaya devam ediyor. Araştırmacılar koronavirüsün akıllı telefonların ekranlarında 28 güne kadar kalabileceğini açıkladı. Koronavirüs telefondan bulaşır mı? İşte araştırmacılar tarafından yapılan açıklamanın detayları.

Koronavirüs Telefondan Bulaşır Mı?

Avustralya'nın ulusal bilim ajansından araştırmacılara göre, koronavirüsü akıllı telefonlar, metal yüzeyler ve kağıt para gibi pürüzsüz yüzeylerde grip virüsünden çok daha uzun süre aktif kalabilir.

Araştırmacılar koronavirüsün bu ortamlarda 28 güne kadar canlı kalabileceğini tespit ettiler. Çalışmaya göre, aynı koşullar altında grip virüsü sadece 17 gün boyunca bulaşıcı olmaya devam ediyor. Yapılan araştırma telefonları ve diğer yüzeyleri temizlemenin ve dezenfekte etmenin önemini açık bir şekilde gösteriyor.

Koronavirüsün daha çok yaygın olarak öksürme veya hapşırma ile bulaştığı söyleniyor. Koronavirüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte.

Öksürürken ve hapşururken ağzınızı / burnunuzu kapatmayı unutmayın. Doktorlar aşı için çalışmalarına devam etmekte. Aşağıda yer alan bağlantıdan Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulamasını cihazınıza indirebilirsiniz.

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Ülkemizde Son Durum

11 Ekim itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam hasta sayısı 335.533 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 8.837'e yükseldi. Toplam ağır hasta sayısının 1.411 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 294.357 olarak açıklandı.