Koronavirüsü 30 Saniyede Tespit Edebilen Balgam Testi Geliştirildi

Kısa sürede Koronavirüsü tespit etme testlerine bir yenisi daha eklendi. Koronavirüsü 30 saniyede tespit edebilen balgam testi, pandemi döneminde halk sağlığı kontrolünü hızlandıracak gibi gözüküyor.

Son aylarda araştırmacılar, COVID-19'a sebep olan virüsü tespit edebilmek için farklı çalışmalar yürütüyordu. Tahran Üniversitesi'nden gelen yeni COVID-19 testi ise hasta olduğu düşünülen kişilerden balgam örneği alınarak yürütülüyor. Sadece 30 saniye içerisinde Koronavirüsü tespit edebildiği belirten çalışmanın, tüm dünyaya dağıtılması hedefleniyor.

Koronavirüsü 30 saniyede tespit edebilen test, araştırmacılar tarafından geliştirilen bir elektrokimyasal teşhis sistemini kullanıyor. Bulaştığı vücutta RNA, DNA ve protein hücrelerini yok eden ve vücudu ele geçirebilen Koronavirüs, solunum yolu sorunlarına yol açıyor. Üniversite araştırmacıları da kurulan bu test sistemine "balgam örnekli ROS Dedektörü" adını verdi.

Bildiğiniz üzere halihazırda kullanılan, ABD Gıda ve İlaç Dairesi tarafından kabul edilen moleküler testlerin sonuçları bir gün veya hafta kadar sürebiliyor. Daha hızlı olduğu bilinen antijen test sonuçları ise bir saatten daha kısa sürede sonuç verebiliyor, ancak doğruluğu bütün doktorlar tarafından tartışılıyor. Hatta FDA, negatif sonuçların bir de moleküler testle doğrulanması gerekebileceğini söylemişti.

Koronavirüsü 30 saniyede tespit edebilen balgam testi nasıl çalışıyor?

Tahran Üniversitesi araştırmacısı Mohammad Abdolahad ise geliştirilen test sisteminin bugüne kadarki en iyisi olabileceğine işaret ediyor. Abdolahad, "Koronavirüs kaynaklı solunum iltihabını gerçek zamanlı olarak taramak için hızlı bir yöntem geliştirdik" dedi ve şöyle devam etti:

“Test ayrıca, hastanın COVID-19'a yakalanma ihtimalini de gösterebiliyor. Koronavirüsten farklı bir solunum hastalığı, kişiyi dirençli hale getirebilir ve Korona teşhisi konulduğunda, vücut bağışıklık sistemi Koronavirüse karşı kendini korumak için ek adımlar atması gerektiğini bilir."

Tahran Üniversitesi'nin bu testini yaptırmak için, kuvvetli bir öksürmeyle balgam örneği vermeniz gerekiyor. Bu ilk başta kulağa kolay gibi gelse de, göründüğünden daha zor olabileceği belirtiliyor. Araştırmacılar, COVID-19 ile diğer solunum yolu hastalıkları arasındaki farkı anlamak için 100'den fazla kişiyi test etti ve çoğunda verilen balgam örneği yeterli değildi.