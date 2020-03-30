Koronavirüs 70 Dereceye Kadar Hayatta Kalıyor

Yeni tip koronavirüs konusunda çalışmalarını sürdüren bilim insanları, virüsün hayatta kalabildiği ısıları ortaya çıkardılar. Yapılan araştırmaya göre virüsün en sevdiği ısı 4 dereceyken, 70 dereceye kadar hayatta kalabiliyor.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde başlayan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs COVID-19 salgını, dünyada bütün hayatı durdurmuştu. Virüs hızla yayılmaya devam ederken, enfekte olanların sayısı 500 bine dayanmış ve on binlerce kişi de virüs sebebiyle aramızdan ayrılmıştı. Yeni virüs konusunda çalışmalarını sürdüren bilim insanları, her gün bir başka bilgiyi bizlerle paylaşır oldular.

Medrxiv sitesinde yayınlanan verilere göre araştırmacıların çıkardığı sonuçlar, koronavirüsün 4 derecelik sıcaklıkta uzun süre stabil kaldığını, dezenfeksiyon yapılmaması durumundaysa etkisinin ancak 14 gün sonra düşmeye başladığını ortaya koydu. Bunun yanı sıra SARS-CoV-2’nin yüksek ısılara dayanamadığı ve 70 derece sıcaklıkta 5 dakika içinde etkisini yitirdiği kaydedildi.

Virüsün çeşitli nesnelerin yüzeyinde ne kadar kalabildiğini de araştıran bilimciler, SARS-CoV-2’nin kağıt üzerinde en fazla 3 saat kalabildiğini, giysiler ve işlenmiş ahşap üzerinde 2 güne kadar, cam yüzeyde 4 güne kadar, plastik yüzeylerde ise 1 haftaya kadar dayanabildiğini saptadı. Koronavirüsün tıbbi maskelerin dış yüzeyinde 7 güne kadar kalabileceğini belirleyen uzmanlar, maskelerin titiz bir şekilde dezenfekte edilmesi çağrısında bulundu.