Kahramanmaraş'ta dünya tıp literatüründe bir ilk gerçekleşti. Koronavirüs, akciğer kanserini taklit etti. Kanser teşhisi konulan N.T.'nin COVID-19 testi pozitif çıktı. Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Fatoş Kozanlı, konuya dair önemli bir açıklama yaptı. Konuya ilişkin tüm detaylar haberimizde.

Koronavirüs Akciğer Kanserini Nasıl Taklit Edebiliyor?

DHA'daki habere göre şehir dışında çalışan N.T. isimli bir vatandaş, göğüs ağrısı şikayeti ile hastaneye gitti. Tomografi çekilen N.T.'nin sağ akciğerinde 4 santimetre çapında tümör tespit edildi. N.T.'ye yapılan bazı tetkiklerin ardından akciğer kanseri teşhisi konuldu ve acil ameliyat kararı verildi.

N.T., kanser teşhisi konulmasının hemen ardından memleketi Kahramanmaraş'a geldi. Dr. Fatoş Kozanlı, hastanın tomografi ve test sonuçlarına baktı. Dr. Kozanlı da N.T.'ye akciğer kanseri teşhisi koydu ve ameliyat yapılması gerektiğini söyledi.

N.T.'nin koronavirüs testi pozitif çıkınca ameliyat ertelendi. Bunun üzerien COVID-19 tedavisine başlanan N.T.'nin son testi negatif çıktı. Tedavinin ardından N.T.'nin yeniden tomografisi çekildi. Dr. Kozanlı, yeni tomografide N.T.'nin akciğerindeki tümörün yok olduğunu gözlemledi. Dr. Kozanlı, N.T.'nin hastaneye başvurduğunda COVID-19 belirtisinin olmadığını fakat ameliyattan önce PCR testi yaptıklarını açıkladı.

Hastayı takip etmeye devam ettiklerini ifade eden Dr. Fatoş Kozanlı, iki yıldır dünyayı etkisi altına alan COVID-19'un akciğer kanserini taklit ettiğini söyledi. Dr. Kozanlı, ilk kez böyle bir durum ile karşılaştıklarını ifade etti.

Hem Türkiye'de hem de diğer ülkelerde buna benzer bir vakanın olup olmadığını araştırdığını belirten Dr. Kozanlı, "Genel olarak dünya literatürüne baktığımızda koronavirüsün akciğer bulguları, radyolojik bulguları infiltrasyon, buzlu cam dansitesi gibi bilinen bulgular ama bizim hastamızda akciğer tümörünü taklit eden bir kitle vardı ve biz bunu dünya literatüründe hiç görmemiştik" şeklinde konuştu.

Bu konu ile ilgili geniş çaplı bir araştırma gerçekleştirdiğinin altını çizen Dr. Fatoş Kozanlı, "Hem kendi deneyimlerimden hem kendi hastanemizde yatan hastalardan yola çıkarak birçok hastanın radyolojik bulgularına baktık. Dünya literatürlerini karıştırdım, diğer arkadaşlarıma danıştım, benzeri bulguya rastlamadım" sözlerine yer verdi.