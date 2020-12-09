İlk olarak Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs tüm dünyada etkisini sürdürmeye devam ediyor. Sosyal mesafe, hijyen ve maske üçlüsü artık hayatımızın merkezine yerleşmiş durumda. Peki, koronavirüs alışveriş alışkanlıklarını nasıl etkiledi? Tüketiciler bu dönemde en çok hangi markalara yönelim gösterdi? Konu hakkında merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Koronavirüsün Alışveriş Alışkanlıklarının Üzerindeki Etkisi

Bu yıl insanları önceki yıllara göre çok daha farklı bir tatil bekliyor. Dünya genelindeki tüketiciler, tatil planlarını COVID-19 salgını ile ilgili sürekli olarak artmaya devam endişelerini göz önünde bulundurarak yapmaya başladı. Tatil planlarının yanı sıra tüketicilerin satın alma alışkanlıklarında da birtakım değişiklikler görüldü.

COVID-19’un insanların alışveriş alışkanlıkları üzerindeki etkisini araştırmak için yapılan bir ankete katılanlar yüzde 54’ü satın alma kararlarının önceki yıllara göre büyük oranda değiştiğini ve tüm dünyayı ilgilendiren bu durumun kendilerini daha çevre dostu hale getirdiğini ifade etti.

Araştırmacılar tarafından gerçekleştirilen bu ankete Brezilya, Kanada, Almanya, Hindistan, Meksika, İspanya, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri’nde 12.500’den fazla tüketici görüşlerini beyan etmek için katıldı. Araştırmacılar, katılımcıların verdiği cevaplardan yola çıkarak coronavirus ile satın alma arasında ne tür değişikliklerin meydana geldiğine dair önemli veriler topladı.

Yapılan anket sonucunda insanların bu dönem içerisinde daha çok sürdürülebilir seçenekler arama eğiliminde olduğu öğrenildi. Katılımcıların yüzde 74’ü önceki yıllardan kalmış alışveriş alışkanlıklarının büyük ölçüde değiştiğini dile getirdi.

Yeni tip koronavirüsle beraber dünya ekonomisinde sarsılmalar yaşandığı için insanlar bugünlerde daha iyi fırsatlar yakalamak istiyor. Bu durum da satın alma alışkanlıklarının büyük ölçüde değişmesine neden oluyor. Tüketiciler bu nedenle de yıl içerisinde en iyi fırsatlar sunan ve sürdürülebilirlik anlamında iyi durumda olan markalardan alışveriş yaptı.

Araştırma ayrıca birçok müşterinin alışverişi mağazalara giderek değil, çevrim içi ortamda sipariş vererek yaptığını gün yüzüne çıkardı. Pek çok kişi, artan COVID-19 vakaları nedeniyle mağazaya gitmek yerine çevrim içi ortamda alışveriş yapmanın daha mantıklı bir karar olduğunu ileri sürdü. 2019 yılında mağaza alışverişlerinin oranı %60’ken çevrim içi ortamda yapılan alışverişlerin oranı %30’du. Bu yıl istatistikler tamamen tersine döndü. Online alışverişler tekrardan değer kazandı. Ankete katılan çoğu tüketici ise elektronik ürünler satın almayı seçti.