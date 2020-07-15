Koronavirüs İlk Defa Anneden Bebeğe Geçti

Fransa'daki doktorlar anne rahmindeyken koronavirüse yakalanan bir bebeğe rastladıklarını açıkladılar. Bu açıklama sonrasında ilk defa somut örnekle Koronavirüsün anne plesantasından bebeğe geçebileceği kanıtlanmış oldu.

Geçtiğimiz gün Nature Communications dergisinde yayınlanan "SARS-CoV-2 enfeksiyonunun transplasental bulaşması" başlıklı bir makaleye konu olan anneden bebeğe Koronavirüs bulaşı ilk defa görüldü. Şimdiye kadar koronavirüse rahim içinde yakalanabileceğine dair ihtimal vardı. Ancak Paris'teki hastanede "SARS-CoV-2'nin transplasental bulaşması" mümkün olduğu doğrulandı.

Hastane doktorları genç annenin 24 Mart'ta ateş ve öksürük ile hastaneye kaldırıldığını söylediler. Anne koronavirüs testinde pozitif çıktı ve sezaryen doğum yaptı, bebek ise doğum sonrası yoğun bakım ünitesine alındı. Bebek için yapılan Koronavirüs testi de pozitif çıktı. Buna rağmen anne ve bebeğin iyileştiği, 18 gün sonra taburcu edildiği öğrenildi.

Koronavirüslü Hamile Anneler Ne Yapmalı?

Bebek üzerinde araştırma yapan doktorlar, bebeğin kan dolaşımına geçen koronavirüsün neden olduğu iltihap belirtileri taşıdığını söylediler ve b ebeğin doğumdan sonra virüsün viral veya bakteriyel yolla yakalama şansının olmadığını belirttiler.

Fransa'daki doktorlar SARS-CoV-2 enfeksiyonunun transplasental bulaşmasının gebeliğin son haftalarında mümkün olduğunu aktardı ve çoğu durumda bebeğe zarar gelmediğini de eklediler .

Vaka Sayısı Kaç Oldu?

14 Temmuz itibari ile son açıklanan verilere göre Türkiye'de toplam vaka sayısı 214.993 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5.402'ye yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısının 1.204 toplam entübe hasta sayısının ise 396 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 196.720 olarak açıklandı.