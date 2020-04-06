Koronavirüs Antikor Testiyle Almanya Pandemiden Erken Kurtulabilir

Braunschweig'deki Helmholtz Enfeksiyon Araştırmaları Merkezi'ndeki araştırmacıların, önümüzdeki günlerde, kişilere Covid-19 antikor testi yapması bekleniyor. Antikor testi pozitif çıkan kişilere bağışıklık sertifikası verilecek.

Almanya'nın çevresinde yer alan pek çok ülke ve eyalet karantina altındayken, Almanya hükümetinin böyle bir adım atmasının komşu ülkeleri, eyaletleri ne şekilde etkileyeceği büyük bir soru işareti.

Projenin onaylanmasını takiben araştırma ekibi Nisan ayı içinde 100 bin kişiye antikor testi yapmak için hazır olduklarını açıkladı. Testin amacı, kişinin Covid-19 virüsü taşıyıcı olması durumunda vücudunda Corona virüsüne karşı antikor geliştirilip geliştirilmediğini öğrenmek.

Covid-19 Antikor Testinin Pozitif Çıkması Almanya'yı Sınırlandırmalardan Kurtarabilir

Uzmanlar, testin sonucuna göre, vücudunda Corona virüsü antikoru olan kişilerin karantinadan kurtulabileceğini, hatta test sonucunun ağırlıklı olarak pozitif çıktığı bölgelerde yaşam sınırlandırmalarının düşürülebileceğini düşünüyor.

Araştırma ekibinin başkanı Gerard Krause konuyla ilgili yaptığı açıklamada, test sonucu pozitif çıkan kişilere, sınırlamalardan muaf tutulabilmeleri için aşı kartı, “bağışıklık sertifikası” verilebileceğini belirtti.

Yapılan araştırmalara göre Almanya, dünyada en az koronavirüs ölüm oranına sahip olan ülke. Bununla birlikte antikor testinin onaylanması ve çok sayıda kişide pozitif çıkması durumunda, Almanya kısa süre içerisinde pandemi nedeniyle uygulamak zorunda olduğu sınırlandırmalardan kurtulacak gibi görünüyor.