Türk Bilim İnsanı Koronavirüse Karşı ASC Zerrecik Aşısı Geliştirdi!

ASC Zerrecik aşısı geliştirildi. Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nesrin Özören, mRNA, inaktif, vektör ve DNA aşılarından farklı olarak ASC protein mikroküreciklerine dayalı bir aşı geliştirdi. Türk bilim insanı tarafından geliştirilen aşı, dünyada sadece Türkiye'de üretilecek.

ASC Zerrecik Aşısı Ne Zaman Çıkacak?

Ülkemizde COVID-19 salgınını sona erdirmek için aşı çalışmalarına devam ediliyor. Boğaziçi Üniversitesinde görevli Prof. Dr. Nesrin Özören, mevcut aşılardan farklı olarak ASC protein mikroküreciklerine dayalı bir aşı geliştirdiğini açıkladı. Prof. Dr. Özören, Milliyet'ten Mert İnan'a aşıya ilişkin oldukça önemli açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Nesrin Özören, yaptığı açıklamada, Boğaziçi Üniversitesi’nde geliştirdiğimiz dört dünya bölgesinde patentli ilk ve tek biyolojik buluş olan ASC protein mikroküreciklerine dayalı platform aşı teknolojisi, vücudumuzdaki protein yapısının immün sistemi uyarması üzerinden çalışıyor. Korona aşısı projemizde ASC zerreciklerinden aşı teknolojisini kullanıyoruz. Bu daha önce hiç kimsenin denemediği bir aşı teknolojisi" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Özören, "ASC proteini vücudumuzda bulunan bir protein ve ilginç bir yapısı var. Hücreye bir patojen veya mikrop geldiğinde tetiklenen bir kompleks oluşturuyor. Yani koronavirüs yüzey proteini taşıyan ASC mikrokürecik yapıları, zerrecikler vücudunuza girdiğinde akyuvar hücrelerimiz bunu algılayarak, savunma sisteminizi harekete geçirecek" şeklinde konuştu.

Geliştirilen aşının faz çalışmaları ve ne zaman çıkacağına dair önemli bilgiler paylaşan Prof. Dr. Özören, "Geliştireceğimiz aşıda ASC proteini akyuvarlara yerleşecek ve virüsü tespit ettiğinde savunma sistemine uyarı verecek. Üzerinde çalıştığımız aşının hayvan deneyleri kısmında etkinliğini görmüş durumdayız. Çalışmalarımızda 1 yılı geride bırakmak üzereyiz. FAZ 1 başvuru dosyası için gerekli son araştırma yöntemlerini de tamamlandıktan sonra Mayıs ayında Faz 1 deneylerine başlamayı planlıyoruz. Her şey yolunda giderse Kasım, Aralık gibi Faz 3’e geçmiş oluruz. 2022’de ise aşımızın piyasaya çıkmasını hedefliyoruz. Aşımız COVID-19’la mücadelede çığır açacak" dedi.

Prof. Dr. Özören, Aşımızın tercih edileceğine inanıyoruz. Çünkü ASC zerrecik aşısı oda sıcaklığında bozulmayacak. Eksi 70 derecede taşınma ve saklanma gibi gereksinimlere ihtiyaç duyulmayacak. En önemlisi üzerinde çalıştığımız aşı dizaynının tamamen vücudumuzda bulunan doğal yapı üzerinden koruyuculuk sağlayacak olması" ifadelerine yer verdi ve açıklamasına şu şekilde devam etti: