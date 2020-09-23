Koronavirüs Aşı Denemeleri Kocaeli Üniversitesi'nde de Başladı

KOÜ Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Sıla Akhan, koronavirüs aşı denemelerinin Kocaeli Üniversitesi'nde de başladığını duyurdu. Aşı çalışmaları ile ilgili önemli bilgiler paylaşan Prof. Dr. Akhan, aşı denemelerinin her gün 10 gönüllü üzerinde uygulanacağını belirtti. Kocaeli Üniversitesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Hüsnü Efendi'nin de gönüllü olduğunu belirten Prof. Dr. Akhan tarafından yapılan açıklama ile ilgili detaylar haberimizde.Koronavirüs

Aşı Denemeleri Kocaeli Üniversitesi'nde de Yapılacak

Ülkemizde aşı denemelerinin ilk olarak Hacettepe Üniversitesi'nde başlandığını belirten Prof. Dr. Akhan, "Biz de ikinci merkez olarak başladık ve gönüllü esasına dayanıyor. Bugün Dekan Yardımcımız Prof. Dr. Hüsnü Efendi gönüllü oldu. Diğer doktor arkadaşlar arasında gönüllüler var. Her gün 10 gönüllü şeklinde devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Gönüllü olacak kişilerin daha önce yeni tip koronavirüse yakalanmamış olması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Sıla Akhan, "Önce PCR ve antikor testi yapıyoruz. Uygunlarsa yaşları da 18-59 arasındaysa sağlık çalışanlarının hepsine yapabiliriz. 14 gün sonra bir doz aşı daha var ve ondan sonra takipleri var bu kişilerin" dedi ve sözlerine şu şekilde devam etti:

"Önce hayvan deneyleri yapılıyor bir ilacı veya aşıyı araştırmak için. Hayvan deneylerinden sonra Faz 1'e geçiliyor. Faz 1'de daha çok yan etkilerine bakılıyor. Faz 2'ye geçildiğinde daha çok hangi dozun daha etkin olduğuna bakılıyor. Faz 3'e geldiğinde daha geniş kapsamlı kişilere yapılması ve ondan sonra etkinse piyasaya sürülüp herkesin aşı olması aşamasına geliniyor." "Faz 3 aslında sorunsuz bir şekilde geçtiği anda aşı hazır anlamına geliyor. Faz 3 testleri geniş gruplara ve sağlıklı kişilere yapıldığı için diğer aşamalara göre biraz daha zaman alabiliyor. Her merkezde başladığı için birkaç hafta içinde önemli bir sayıya ulaşacaktır. Türkiye için 13 bin gibi bir sayı var, bu tamamlandıktan sonra sonuçlar değerlendirilecek ve ona göre yol alınacak."

Koronavirüste Son Durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı son açıklamaya göre ülkemizde 22 Eylül itibarıyla toplam vaka sayısı 306.302 oldu. Ülkemizde COVID-19 salgını nedeni ile hayatını kaybeden sayısı 7.639'a yükseldi. İyileşen hasta sayısı 269.696, hastalarda zatürre oranı ise %6,7 olarak açıklandı. Ağır hasta sayısının 1.522 olduğu belirtildi.