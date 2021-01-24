Bu Koronavirüs Aşı Dolandırıcılığı Tuzağına Düşmeyin!

Koronavirüs aşı dolandırıcılığı, aşılama çalışmalarının başlaması ile beraber ortaya çıktı. Dolandırıcılar, yeni bir yöntem uygulayarak vatandaşların kişisel bilgilerini ele geçirmeye çalışıyor. Peki, COVID-19 aşı dolandırıcılığı nedir? Konu ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde.

Koronavirüs Aşı Dolandırıcılığının Yöntemleri

COVID-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi kapsamında 14 Ocak tarihinde sağlık çalışanlarından başlanan aşılama çalışmaları devam ediyor. 24 Ocak itibarıyla 1 milyon 234 bin 512 vatandaşa COVID-19 aşısı yapıldı. Koronavirüs aşısı öncelik sırasına göre yapılıyor ancak dolandırıcılar, vatandaşları kandırmak ve kişisel bilgilerini ele geçirmek için yeni teknikler denemeye devam ediyor.

Dolandırıcılar, vatandaşlara “Yüzde 97 koruyucu aşı çalışması için seçildiniz” ya da “Aşıda öncelik hakkı kazandınız” konulu kısa mesajlar göndermeye başladı. Sağlık Bakanlığı dahil birçok kamu kurumuna siber güvenlik hizmeti veren İnfrasis şirketinin kurucu ortaklarından Can Sobutay, konu ile ilgili oldukça önemli açıklamalarda bulundu. Bilgisayar korsanlarının aşıya ilişkin her verinin peşinde olduğunu belirten Sobutay, siber saldırılarda ciddi bir artışın meydana geldiğini açıkladı.

Bilgisayar korsanlarının yeni yöntemlerine dair önemli bilgiler paylaşan Sobutay, yaptığı açıklamada, “Herkes koronavirüs salgınından bir an önce kurtulmayı, normal hayatına dönmeyi istiyor. Herkes aşı bekliyor. Bu ortamda mail kutunuzda ‘Aşıya önceden erişim hakkı kazandınız' başlıklı bir mail gördüğünüzde onu tuşluyorsunuz. Hacker'lar da bunu kullanmaya başladı” şeklinde konuştu.

Sobutay, “Şimdilerde en çok ‘Aşı çalışmasında yüzde 97 koruyucu aşı için deneme çalışmalarına seçildiniz', ‘Aşıda öncelik hakkı kazandınız' ve ‘Coronavirus nedeniyle zor duruma düştüğünüz için kredi kartı borcunuz ertelenmesi hakkını kazandınız' gibi mesajlar kullanılıyor. Saldırganlar mevcut konjonktürü kullanmayı çok iyi biliyor” ifadelerini kullandı.

2021 yılında aşı geliştiren ülkelerin sağlık sistemlerine yönelik siber saldırıların beklendiğini söyleyen Sobutay, “Siber saldırı kurbanı olan küçük işletmelerin % 60'ı altı ay içinde iflas ediyor. Geçen yıl iki KOBİ'den biri siber saldırıya uğradı, yeni küçük işletme siber ihlallerinde % 424 artış oldu” dedi.

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