Sağlık Bakanlığından Koronavirüs Aşı Dolandırıcılığı Uyarısı

Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşı dolandırıcılığı hakkında vatandaşları uyardı. COVID-19 aşısının ülkemize getirilmesinin ardından dolandırıcılar, insanları arayıp "Sağlık Bakanlığından arıyoruz, aşılama konusunda önceliklisiniz, kaydınızı oluşturalım" diyerek veya "Aşı Randevu Oluşturma" konulu mesaj atarak kişisel bilgileri ele geçiriyor. İşte Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan uyarının detayları!

Koronavirüs Aşı Dolandırıcılığına Dikkat Edin

30 Aralık sabahı havayolu aracılığıyla Ankara’ya getirilen CoronaVac aşısı, ilk olarak Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı İlaç ve Aşı depolarına yerleştirilmişti. Bu işlemin ardından analiz işleminin gerçekleştirilmesi üzere Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Laboratuvarlarına gönderilmişti ve en az 14 gün sürecek olan analiz süreci başlamıştı. Analiz edilen aşılarda herhangi bir sorun tespit edilmezse TİTCK tarafından acil kullanım onayı verilerek kullanıma sunulacak.

Sağlık Bakanlığı tarafından Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre dolandırıcılar, çok sayıda insan tarafından beklenen aşılamayı fırsata çevirmeye başladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “COVID-19 aşı uygulaması konusunda tanımadığınız numaralardan gelen çağrı ve mesajlara itibar etmeyiniz” ifadelerine yer verildi.

Bakanlık, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Sizi arayıp 'Sağlık Bakanlığından arıyoruz, aşılama konusunda önceliklisiniz, kaydınızı oluşturalım' diyerek kişisel bilgilerinizi isteyenlere adınızı ve adresinizi vermeyin veya telefonunuza gelebilecek 'Aşı Randevu Oluşturma' konulu mesajlara cevap vermeyin” ifadelerini kullandı ve açıklamasına şu şekilde devam etti:

“COVID-19 aşı uygulaması konusunda gelebilecek çağrı ve mesajlara itibar etmeyiniz. Bu kişilerin amaçlarının dolandırıcılık olduğunu unutmayınız! COVID-19 aşı uygulaması ile ilgili güncel ve güvenilir bilgiye T.C. Sağlık Bakanlığı internet siteleri ile sosyal medya hesaplarını takip ederek veya size en yakın sağlık kuruluşuna danışarak ulaşabilirsiniz.”

COVID-19 aşı uygulaması konusunda tanımadığınız numaralardan gelen çağrı ve mesajlara itibar etmeyiniz. pic.twitter.com/qwlqDVQi9Y — T.C. Sağlık Bakanlığı (@saglikbakanligi) January 6, 2021

Koronavirüs Aşısı Kimlere Yapılacak?

Çin merkezli SinoVac Biotech tarafından geliştirilen yeni tip koronavirüs aşısı ilk aşamada sağlık çalışanları, 65 yaş üstü vatandaşlar ile yaşlı, engelli, toplu ve kalabalık yerlerde yaşayan yetişkinlere yapılacak. İkinci aşamada toplumun işleyişi için gerekli sektörlerde ve yüksek riskli ortamlarda bulunan ve kritik işlerde çalışan kişiler ile 50 yaş ve üzeri en az bir kronik hastalığı bulunan vatandaşlar aşılanacak.

Üçüncü aşama, 50 yaş altı en az bir kronik hastalığı bulunan vatandaşları, genç yetişkinleri, ilk iki grupta yer almayan sektör ve mesleklerde çalışanları kapsamakta. Dördüncü aşamada ise ilk üç grubun dışında kalan tüm bireyler aşılanacak.