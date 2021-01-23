Koronavirüs Aşı Geliştiricileri Tedarikte Sorun Yaşamaya Devam Ediyor

Koronavirüs aşı geliştiricileri tedarik konusunda ciddi sıkıntılar yaşamaya devam ediyor. Tedarik sorunu yaşayan firmaların arasına Pfizer ile BioNTech’in ardından AstraZeneca da katıldı. Peki, aşı tedarik sorunu ne zaman çözülecek? Konu ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Koronavirüs Aşı Geliştiricileri Tedarikte Sıkıntı Yaşıyor

Yeni tip koronavirüs salgını dünya genelinde etkisini sürdürürken dünyanın birçok yerinde aşılama çalışmaları başladı. COVID-19 salgınını sona erdirmek için en büyük umut olan aşılarda sıkıntılar yaşanmaya devam ediyor. Aşı geliştiricileri ülkelerden gelen talepleri yerine getirme konusunda sorun yaşıyor. Tedarik sorunu yaşayan firmaların arasına Amerika Birleşik Devletleri merkezli Pfizer ile Almanya merkezli BioNTech’in ardından İngiltere merkezli AstraZeneca da katıldı.

Oxford Üniversitesi ile birlikte COVID-19 aşısı geliştiren AstraZeneca firması, 2021 yılı için hedeflenen doz miktarına ulaşamayacağını açıkladı. Şirket, Avrupa Birliği üyesi ülkeler ile bir anlaşma yapmıştı. Anlaşma kapsamında mart ayının sonuna kadar 80 milyon doz aşı tedarik edecekti. AstraZeneca tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, üretimde meydana gelen sıkıntılardan dolayı söz verilen miktarın yüzde 60 oranında düşüş gösterdiği duyuruldu. Görünüşe göre ilaç firması, AB ülkelerine mart ayının sonuna kadar 31 milyon doz teslim edebilecek.

İngiltere merkezli ilaç firması, üretimde sıkıntı yaşanmasının en büyük sebebinin Belçika’daki Novasep ile ortak kullanılan aşı fabrikası olduğunu iddia etti. Novasep yetkililerinden ise henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. Teslimatların 15 Şubat itibarıyla başlayacağını söyleyen AstraZeneca yetkilisi, yaptığı açıklamada, “Avrupa Birliği içinde şubat ve mart aylarında on milyonlarca doz aşı teslim edeceğiz. Üretim kapasitesini artırmaya çalışacağız” şeklinde konuştu.

Türkiye’ye Yeni COVID-19 Aşıları Ne Zaman Gelecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Çengelköy’de kıldığı cuma namazından sonra Çin’den gelecek aşının tarihi hakkında oldukça önemli bir açıklama yapmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "İkinci parti aşımız, nasip olursa onayı çıktı Çin'den. Büyük ihtimalle bu hafta sonuna kadar gelebilir. Beklentimiz bir 10 milyon gelecek” ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye COVID-19 Aşı Verileri Canlı Takip Nasıl Yapılır?