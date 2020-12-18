Koronavirüs Aşı Süreci Nasıl İşliyor? Hastanede Neler Yapılıyor?

Koronavirüs aşısı gönüllülere nasıl uygulanıyor? Gönüllüllere hastanede ne yapılıyor? Koronavirüs aşısı yapılan gönüllü gazeteci anlattı. Gelin hep beraber süreç nasıl işliyor yakından bakalım.

Koronavirüs Aşısı Gönüllülere Nasıl Uygulanıyor?

Sözcü.com.tr'de görev yapan Gazeteci İsmail Saymaz, Çin aşısı oldu ve gönüllülere hastanelerde neler yapıldığını aktardı. 15 Aralık'ta Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne gittiğini aktaran Saymaz, ilk olarak çalışmaya katılmak için uygun olup olmadığına bakıldığını belirtti.

Aşı olmak için koronavirüse yakalanmış olmamak gerektiğini vurgulayan İsmail Saymaz, kendisine PCR testi yapıldığını ardından ise antikor testi için kan örneği alındığını söyledi. Bu iki işlemin ardından eve dönen Saymaz ertesi gün hastane tarafından aranarak test sonuçlarının negatif olduğu bilgisini aldığını aktardı.

17 Aralık 2020'de Saymaz'a aşı yapıldı. Aşının omuz ile dirsek arasına yapıldığını aktaran Saymaz yoğun bir acı hissetmediğini kolunda uyuşukluk olmadığını söyledi. Aşıyı olduktan sonra 30 dk gözlem altında kaldığını söyleyen Saymaz ikinci doz aşıyıyı 31 Aralık'ta olacağını aktardı. İsmail Saymaz'a yapılan aşının plesebo mu yoksa gerçek aşı mı olduğu bilinmiyor. Bu gönüllü aşı çalışmaları tamamlandığında belli olacak.

Çinli Sinovac şirketinin geliştirdiği aşı Türkiye'de 13 bin kişi üzerinde deneniyor.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan Çinli Sinovac şirketinin geliştirdiği koronavirüs aşısının ülkemizde uygulanmaya başlanacağı tarihi paylaştı. Türkiye'de ilk koronavirüs aşısının sağlık çalışanlarına yapılacağı açıklanmıştı. Şimdi ise aşıların ne zaman yapılacağı kesinleşti. Prof. Dr. Deniz Çalışkan, Çin menşeli koronavirüs aşısının gelecek hafta çarşamba gününden itibaren (23.12.2020) sağlık çalışanlarında uygulanmasına başlanacağını açıkladı.

Türkiye'de Kimlere Koronavirüs Aşısı Yapılacak?

Türkiye koronavirüs aşısı yol haritası şu şekilde: