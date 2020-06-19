Koronavirüs Aşıları İçin Tarih Verildi? 15 Milyar Aşı Üretilecek

Son günlerde tedaviden daha çok konuşulan konu koronavirüs aşıları oldu. Vaka sayılarının yavaş yavaş stabil bir eğride devam ettiği şu son günlerde artık herkes virüse son darbeyi indirmek istiyor. Elbette bu aşı ile mümkün olacak.

Dünya Sağlık örgütü başta olmak üzere bütün ülkeler ve sağlık kuruluşları virüs ile mücadele etmek için çok yoğun çaba harcıyor. 8 milyon civarında insan enfekte olsa bile, yine de vaka artış hızının zamanla düştüğü görülüyor. Yine Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan bir açıklama morallerin daha daha yükselmesini sağladı.

Koronavirüs aşıları bu yılın sonunda gelebilir

DSÖ baş bilim insanı Soumya Swaminathan tarafından yapılan açıklamalara bakılırsa, 2020 yılının sonlarına doğru insanlar üzerinde kullanımı sağlanabilir. Fakat burada işler tam tersi yönünde de gidebilir. Bu nedenle Dünya Sağlık örgütü yetkilisi temkinli konuştu.

DSÖ baş bilim insanı Soumya Swaminathan, “Başlangıçta en savunmasız kişilerle başlamalı ve daha sonrasında daha fazla insana aşı yapmalıyız. İyimser bir düşünceyle bu yılın sonunda birkaç yüz milyon doz alabileceğimiz varsayımı üzerinde çalışıyoruz” diyerek görüşlerini ortaya koydu.

Bu aşının 2021 yılında itibaren bütün dünyaya hızlı bir şekilde yayılması bekleniyor. Hastalığın tamamen bitirilmesi için 15 milyar doz aşıya ihtiyaç var. Dünya Sağlık Örgütü bunun üretilebileceğini söylüyor.