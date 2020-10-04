Alman Uzmanlar Koronavirüs Aşıları Hakkında Uyardı!

Almanya'da yer alan Standing Committee on Vaccination (Daimi Aşı Komisyonu), koronavirüs aşıları hakkında oldukça önemli açıklamalarda bulundu. Alman uzmanlara göre yeni tip koronavirüs salgınını bitirmek için etkili bir aşının geliştirilmesi yeterli olmayabilir. Peki, Alman uzmanlara göre yeni tip koronavirüs aşısının geliştirilmesi neden yeterli olmayabilir? İşte uzmanların konu ile ilgili yaptığı açıklamalar ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar!

Alman Uzmanlar Koronavirüs Aşıları İçin Ne Dedi?

Standing Committee on Vaccination (Daimi Aşı Komisyonu), koronavirüs aşıları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Standing Committee on Vaccination (Daimi Aşı Komisyonu) üyesi Klaus Überla, Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs aşısının onaylanmasının sonrasındaki ilk evrede yalnızca birkaç milyon doz aşı üretebileceğini ifade etti.

Alman Virolog, yaptığı açıklamada, "Uzmanlar arasında şu anda telaffuz edilen sayı beş milyon doz" dedi. Komisyon üyesi Fred Zepp ise yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen aşının etkili olabilmesi için insanlara bir dozdan fazla aşının yapılmasına ihtiyaç duyulacağını belirtti. Alman vatandaşların tamamına aşı uygulanması için toplamda 160 milyon doz aşıya gereksinim duyulacağını belirten Zepp, "Şu anda geliştirme aşamasında olan çoğu aşı adaylarının etki edebilmesi için iki doz yapılması gerekiyor" şeklinde konuştu.

Uzmanlar tarafından yapılan açıklamalara göre sosyal mesafe, hijyen ve maske gibi temel yeni tip koronavirüs önlemlerinin son bulması için yeterli miktarda aşının üretilmesi ve dünya genelindeki insanların aşılanması çok fazla zaman alabilir. Standing Committee on Vaccination (Daimi Aşı Komisyonu) Başkanı Thomas Mertens, sürü bağışıklığının sağlanabilmesi için Alman vatandaşlarının en az yüzde 60'lık kısmının aşılanmasının gerektiğinin altını çizdi ve bu işlemin aylar sürebileceğini ifade etti.

Daimi Aşı Komisyonu üyelerinden Pediatrist Martin Terhardt, Alman vatandaşlarının en az yüzde 60'lık kısmının aşılanmasının en az sekiz ay sürebileceğini söyledi. Pediatrist Martin Terhardt, yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen aşı bulunsa dahi normal hayata geçişin en az bir buçuk ila iki yıl süreceğini belirtti.