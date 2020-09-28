Koronavirüs Aşıları Köpek Balıklarının Neslini Tehlikeye Atabilir!

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını ile ilgili çok sayıda ilaç fırması tarafından salgını sonlandırmak için aşı çalışmaları devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yer alan ve köpek balıklarının neslini korumak için kurulan "Shark Allies" isimli sivil toplum örgütü, devam eden koronavirüs aşıları ile ilgili endişe verici bir iddiada bulundu. Sivil toplum örgütü Shark Allies tarafından ortaya atılan iddialar ile ilgili detaylar haberimizde.

Koronavirüs Aşıları Köpek Balıklarının Katledilmesine Neden Olabilir

Dünya genelinde çok sayıda ilaç fırması tarafından yeni tip koronavirüse karşı aşı çalışmaları devam ederken Amerika Birleşik Devletleri'nde yer alan Shark Allies isimli sivil toplum örgütünden şoke edici bir iddia ortaya atıldı. Sivil toplum örgütü Shark Allies, koronavirüs aşı çalışmalarında köpek balıklarının karaciğerinde yer alan squalene isimli doğal yağın COVID-19 aşılarında yardımcı etken madde olarak kullanıldığını ve bu sebepten ötürü yüz binlerce köpek balığının katledilebileceğini ifade etti.

Shark Allies yöneticisi Stefanie Brendl, köpek balıklarının karaciğerinde bulunan squalene isimli doğal yağın yardımcı etken madde olarak kullanıldığı bir COVID-19 aşısının piyasaya sürüldüğü takdirde dünya nüfusuna yetecek bir doz aşımı için ortalama olarak 250 bin köpek balığının öldürülmesine neden olabileceğini dile getirdi.

Bir kişinin yeni tip koronavirüs salgınına karşı bağışıklık elde edebilmesi için iki doz aşının gerektiğinin altını çizen Shark Allies yöneticisi Stefanie Brendl, bu durumun yüz binlerce köpek balığının ölmesine yol açabileceğini belirtti. Brendl, yaptığı açıklamada, “Aşı çalışmalarını yavaşlatmak veya engellemek niyetinde değiliz ancak köpek balıkları bu sebeple verimli bir tedarik zinciri değil” şeklinde konuştu.