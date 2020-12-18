Bakan Yanlışlıkla Koronavirüs Aşılarının Fiyatlarını Paylaştı!

Belçika’da bütçe ve tüketicinin korunmasından sorumlu Bakan Eva De Bleeker, Twitter hesabı üzerinden koronavirüs aşılarının fiyatlarını yanlışlıkla paylaştı. Gizlilik kurallarını ihlal eden Bakan Bleeker, danışmanları tarafından uyarıldı. Peki, COVID-19 aşısı fiyatları ne kadar olacak? Konu ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Koronavirüs Aşılarının Fiyatları Yanlışlıkla Açıklandı

Belçika’da bütçe ve tüketicinin korunmasından sorumlu Devlet Bakanı Eva De Bleeker, Twitter hesabı üzerinden Avrupa Birliği Komisyonu’nun ilaç üreticileri ile yapılan anlaşma kapsamında belirlenen COVID-19 aşılarının fiyatlarını yanlışlıkla paylaştı. Gizlilik kurallarını ihlal eden Bakan Bleeker, danışmanları tarafından uyarıldı. Bakan Bleeker, bu paylaşımın ardından sosyal medyada gündem oldu.

Avrupa Birliği Komisyonu’nun yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen aşıların alımına dair ilaç şirketleri ile yaptığı anlaşmaya göre Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca firması iş birliği ile geliştirilen aşısı 1,78 euro fiyat etiketine sahip. Paylaşılan listeye baktığımızda Oxford ile AstraZeneca’nın birlikte geliştirdiği aşının en ucuz aşı olduğunu görüyoruz.

Dünyanın en büyük sağlık firmalarından bir tanesi olan Johnson & Johnson ile Amerika Birleşik Devletleri Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Biyomedikal Gelişmiş Araştırma ve Geliştirme Kurumu (BARDA) iş birliği ile geliştirilen COVID-19 aşısının 8,5 dolar fiyat etiketine sahip. Söz konusu aşının 2021 yılının başlarında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Fransa merkezli ilaç firması Sanofi ile İngiltere merkezli GlaxoSmithKline’in (GSK) birlikte geliştirdiği yeni tip koronavirüs aşısının 7,56 euro fiyat etiketine sahip olduğunu görüyoruz. Sanofi ile GSK tarafından geliştirilen aşının faz 1 ve faz 2 klinik çalışmalarında 18-49 yaş aralığındaki gönüllülerin bağışıklık oluştuğu fakat yaş arttıkça bağışıklık seviyesinin azaldığı ortaya çıkmıştı. Her şey yolunda giderse 2021 yılının ortasına doğru faz 3 çalışmalarının başlaması planlanıyor.

Paylaşılan rapora göre Almanya merkezli biyoteknoloji şirketi BioNTech ile Amerika Birleşik Devletleri merkezli ilaç şirketi Pfizer’ın birlikte geliştirdiği aşının 12 euro fiyata sahip. BioNtech ile Pfizer, bu yıl içerisinde 50 milyon doz, önümüzdeki yılın sonuna kadar ise 1,3 milyar doz aşı üretmeyi planlıyor. 40 bin gönüllü üzerinde denenen klinik çalışmalarda aşının yüzde 95 oranında etkili olduğu açıklanmıştı.

Almanya merkezli biyoteknoloji şirketi CureVac tarafından geliştirilen “CvnCoV” isimli aşının 10 euro fiyat etiketine sahip olduğunu görüyoruz. Geçtiğimiz günlerde mRNA tabanlı COVID-19 aşısının faz 3 çalışmalarına başlanmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli ilaç şirketi Moderna firması tarafından geliştirilen aşının 18 dolar fiyat etiketine sahip olduğunu görüyoruz. Moderna’nın aşısı listedeki en pahalı aşı olma özelliğine sahip. Yapılan son araştırmaya göre aşının yüzde 94,1 oranında koruyuculuk sağladığı ortaya çıkmıştı.