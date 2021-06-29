Koronavirüs Aşılarının Karıştırılması Daha İyi Koruma Sağlayabilir

Koronavirüs aşılarının karıştırılmasının koruma oranına olan etkisini gözlemlemek için bir araştırma gerçekleştirildi. İngiltere'de yapılan araştırmanın sonuçlarına göre COVID-19 aşılarının karıştırılması daha iyi koruma sağlayabilir.

Koronavirüs Aşılarının Karıştırılması Daha Etkili Olabilir

Koronavirüs aşılarının ortaya çıkan varyantlara karşı ne kadar etkili olduğu tartışılırken araştırmacılar, COVID-19 aşılarının karıştırılmasının koruma oranına olan etkisini gözlemlemek için bir araştırma yaptı.

İngiltere'de yapılan araştırma kapsamında dört hafta arayla aynı aşıdan iki doz ya da BioNTech ve AstraZeneca kombinasyonu uygulanan 830 gönüllülerin antikor ve bağışıklık düzeyleri ölçüldü. Bilim insanları tarafından gerçekleştirilen çalışmaya göre AstraZeneca aşısından sonra BioNTech aşısının yapılması, BioNTech aşısından sonra AstraZeneca aşısının yapılmasına kıyasla daha yüksek antikor oranı ve bağışıklık tepkisinin elde edilmesini sağlıyor.

AstraZeneca ve BioNTech aşılarının kombinasyonu, iki doz AstraZeneca aşısına kıyasla daha yüksek oranda antikor oluşmasına yardımcı oldu. İlk olarak AstraZeneca aşısını ve ardından BioNTech aşısını yaptıran gönüllüler, iki doz BioNTech aşısı olan gönüllülerle neredeyse aynı antikor seviyelerine ve hatta daha fazla sayıda bağışıklık tepkisine sahip oldu.

İngiltere merkezli AstraZeneca firması tarafından geliştirilen aşıda dozlar 12 hafta arayla uygulandığında daha etkili sonuçlar elde ediliyor. Bu sebepten ötürü araştırma ekibi, bunu göz önünde bulundurarak farklı bir çalışma daha gerçekleştiriyor. Bu sonuçlar ise henüz açıklanmadı.

Surrey Üniversitesinde immünoloji profesörü olan Deborah Dunn-Walters konu ile ilgili oldukça önemli bir açıklama yaptı. Prof. Dunn-Walters, yaptığı açıklamada, "Bu iki aşıyı karıştırmak sadece güvenli görünmekle kalmıyor, aynı zamanda standart doz aşılardan daha yüksek bir bağışıklık tepkisi sağlıyor" şeklinde konuştu.

Sinovac Aşısının Antikor Oranı 3 Ay İçinde Azalıyor

Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sinem Akçalı, geçtiğimiz günlerde 820 sağlık çalışanının katıldığı araştırmanın sonuçlarını açıklamıştı. Prof. Dr. Akçalı, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti: