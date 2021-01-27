Koronavirüs Aşısının 2. Dozunu Alanların Kaçı Koronavirüse Yakalandı?

İsrail, koronavirüs aşısının 2. dozunu alanların kaçının koronavirüse yakalandığını açıkladı. İsrail'de koronavirüse karşı aşılama sürüyor. İsrail, 128 bin 600 kişiye Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısının 2. dozunu uyguladı. Peki aşı olanların kaçı koronavirüse yakalandı?

BioNTech Aşısı Olanların Kaçı Koronavirüse Yakalandı?

İsrail'deki Maccabi Sağlık Servisi tarafından yapılan açıklamada Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen koronavirüse aşısının ikinci dozu yapıldıktan bir hafta sonra kişilerden sadece 20'sine Covid-19 bulaştığı belirtildi. 2. dozu olanların koronavirüse yakalanma oranın yüzde 0,015 olduğu bilgisi paylaşıldı.

Koronavirüse yakalanan 20 kişinin hiçbirinde 38,5 derecenin üzerinde ateş görülmediği ve hastaneye kaldırılmadığı duyuruldu. Koronavirüsün bulaşsa bile aşısının hastalığı ağır geçirmeyi önlediği aktarılıyor.

BioNTech Aşısı Ne Kadar Etkili?

Geçtiğimiz haftalarda yapılan açıklamada, koronavirüs aşısının yüzde 95 etkili olduğunu ve ciddi bir yan etkisinin bulunmadığı bilgisi aktarıldı. Yaşı büyük olan yetişkinlerde aşının yüzde 94 oranında etkili olduğu söyleniyor. Pfizer'in koronavirüs aşı testlerine katılanların yaklaşık yüzde 4’ü ikinci dozdan sonra baş ağrısı hissettiklerini söylemişlerdi ve diğer yan etkilerle ilgili herhangi bir şikayet olmadığını belirtmişlerdi

BioNTech Aşısı Mutasyona Uğrayan Koronavirüse Karşı Etkili mi?

BioNTech aşısı mutasyona uğrayan koronavirüse karşı etkili mi? Prof. Dr. Uğur Şahin, tüm dünyanın merak ettiği soruyu yanıtladı.

Prof. Dr. Şahin, ABD merkezli ilaç firması Pfizer ile birlikte geliştirdikleri aşının mutasyona uğrayan COVID-19’a karşı da koruma sağlayacağına inandığını belirtti. Geliştirdikleri aşının mutasyonlu virüs üzerindeki etkisi ile ilgili önemli bilgiler paylaşan Prof. Dr. Şahin, yaptığı açıklamada, "Aşıyı mutasyona uğramış yaklaşık 20 virüs varyasyonu üzerinde test ettik. Aşının sağladığı bağışıklık tepkisi, her virüs varyasyonunu etkisiz hale getirdi" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs Belirtileri

Koronavirüs salgınında ateş, vücut ağrıları ve boğaz ağrısı en yaygın belirtiler arasında yer almakta. Çok sayıda koronavirüs hastasında kuru öksürük görülüyor. Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından paylaşılan en güncel belirtiler şunlar: