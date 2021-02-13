Koronavirüs Aşısı İlk Kez Çocuklarda Denenecek!

İngiltere'de yeni tip koronavirüs aşılama çalışmalarına ilişkin bir ilk yaşanacak. Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca tarafından geliştirilen koronavirüs aşısı, çocuklarda ve gençlerde denenecek. Salgından yetişkinlere kıyasla daha az etkilenen çocuklar ve gençler, aşı çalışmaları kapsamı dışındaydı.

Koronavirüs Aşısı Çocuklarda ve Gençlerde Denenmeye Başlanıyor

Yeni tip koronavirüs salgını tüm dünyada etkisini sürdürürken salgını sona erdirmek için aşılama çalışmaları yapılmaya devam ediyor. Yeni tip koronavirüs salgınından yetişkinlere göre daha az etkilenen çocuklar ve gençler, aşı çalışmaları kapsamının dışında yer alıyordu. İngiltere tarafından yapılan açıklamada, Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca tarafından geliştirilen aşının çocuklar ve gençler üzerinde deneneceği duyuruldu.

Oxford Üniversitesi tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, COVID-19 aşısının 6 ile 17 yaş arasındakilerde güçlü bir bağışıklık tepkisi oluşturup oluşturmadığını gözlemlemek üzere çalışma yapılacağı belirtildi. 300 kişi üzerinde denenecek olan klinik çalışmalar bu ay içerisinde başlayacak. Klinik çalışmalar, Londra, Southampton ve Bristol şehirlerinde gerçekleşecek.

Oxford Üniversitesi Aşı Çalışmaları Grubu Baş Araştırmacısı Andrew Pollard, konu ile ilgili oldukça önemli açıklamalarda bulundu. Pollard, konuya dair yaptığı açıklamada, çocukların çoğunun yeni tip koronavirüs salgınından etkilenmediğini fakat çocuklarda ve gençlerde aşıya karşı bağışıklık oluşturmanın çok önemli olduğunu söyledi.

İngiltere Aşılama ve Bağışıklama Komitesi tarafından daha önce yayımlanan bir listede, 16 yaş altındaki kişilere COVID-19 aşısının yapılmaması tavsiyesinde bulunulmuştu.

Afrika'da AstraZeneca Aşısının Uygulaması Durdurulmuştu

Aşılama çalışmaları devam ederken İngiltere, Brezilya ve Güney Afrika'da yeni varyantlar ortaya çıkmıştı. Aşıların mutasyona uğrayan COVID-19'a karşı etkili olup olmadığı ise merak konusu olmuştu. Moderna aşısı, Güney Afrika'da tespit edilen mutasyonlu koronavirüse karşı düşük seviyede koruma sağladığı açıklanmıştı. Moderna'nın ardından AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen aşının de mutasyonlu virüse karşı daha az koruma sağladığı ortaya çıkmıştı.

AstraZeneca aşısının mutasyona uğrayan koronavirüse karşı daha az koruma sağladığı ortaya çıkmasının ardından Güney Afrikalı yetkililer, geçtiğimiz hafta Oxford aşısının kullanımı ile ilgili şaşırtan bir karar vermişti. Güney Afrika Sağlık Bakanı Dr. Zweli Mkhize, yaptığı açıklamada, söz konusu aşının kullanımının geçici olarak durdurulduğunu duyurmuştu. Bakan Mkhize, ülke genelinde aşılama çalışmalarına BioNTech aşısı ve Johnson & Johnson aşısı ile devam edeceklerini açıklamıştı.