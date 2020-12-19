Bir Koronavirüs Aşısı Daha FDA Onayı Aldı!

Bir yeni tip koronavirüs aşısı daha Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç Dairesi Danışma Komitesi (FDA) tarafından onaylandı. Oy birliği ile alınan onaylama kararı ile beraber bir COVID-19 aşısının daha kullanımına izin verildi. Konu ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

FDA’dan Moderna’nın Koronavirüs Aşısına Onay

Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç Dairesi Danışma Komitesi (FDA), yaptıkları oylama sonucunda bir COVID-19 aşısını daha onaylama kararı aldı. Böylece ABD merkezli ilaç firması Moderna tarafından geliştirilen aşı, FDA tarafından onaylanan ikinci aşı olma özelliğine sahip oldu. FDA tarafından onaylanan Moderna’nın aşısı, artık ABD’de 18 yaş ve üzerindeki vatandaşlara yapılabilecek.

Moderna firması, yaptıkları klinik çalışmalarda elde ettikleri verilerde aşının yüzde 94 oranında etkili olduğunu duyurmuştu. Söz konusu aşı, aynı zamanda ağır koronavirüs vakalarına karşı da koruma sağlıyor. Amerika Birleşik Devletleri, 200 milyon doz Moderna aşısı sipariş etti. 200 milyon doz aşı, 100 milyon insana uygulanacak.

FDA Komisyon Üyesi Stephan Hahn, düzenlenen bir basın toplantısında konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Hahn, yaptığı açıklamada, "COVID-19'un önlenmesi için şu anda iki aşının mevcut olmasıyla, FDA, Amerika Birleşik Devletleri'nde her gün çok sayıda hastaneye yatış ve ölüme neden olan bu küresel salgına karşı mücadelede önemli bir adım daha attı" dedi.

Moderna firması tarafından sunulan veriler, aşının yalnızca semptomatik vakalar değil aynı zamanda asemptomatik vakaları da önleyebileceğini gözler önüne seriyor. ABD merkezli ilaç firması Pfizer ile Almanya merkezli biyoteknoloji şirketi BioNTech tarafından geliştirilen aşı gibi Moderna tarafından geliştirilen aşı da gen bazlı bir teknoloji kullanılarak üretildi. Koronavirüs spike proteini için genetik materyalin bir parçasını içeriyor. Bu parça, proteini çoğaltarak bağışıklık sisteminin gerçek virüsü tanımasını ve onu yok etmesini sağlar.

Söz konusu aşı, 30 güne kadar buzdolabında muhafaza edilebiliyor. Bu durum, ultra soğuk bir ortam sağlamak için altyapıya sahip olmayan yerlere dağıtılmasını daha kolay hale getiriyor. BioNTech ile Pfizer tarafından geliştirilen COVID-19 aşısının ultra soğuk ortamlarda saklanması gerekiyor. Bu da aşının dağıtımını daha zor hale getiriyor.