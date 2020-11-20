Çin'den Gelen Koronavirüs Aşısı Gönüllü Vatandaşlara Yapılacak!

Koronavirüs salgını yayılmaya devam ederken aşı çalışmaları da son sürat devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda Çin'den gelen koronavirüs aşısı sağlık çalışanları üzerinde denenmeye başlanmıştı. Sağlık çalışanlarının ardından gönüllü vatandaşlara da aşı uygulanacak. Koronavirüs aşısı gönüllü başvurusu nasıl yapılır? Koronavirüs aşısı yaptırmak isteyen gönüllü vatandaşların ne yapması gerektiği duyuruldu. Tüm merak edilen detaylar haberimizde.

Çin'den Gelen Koronvirüs Aşısı Türkiye'de Gönüllülülere Uygulanacak!

Daha önce koronavirüs geçirmemiş 18-59 yaş arası gönüllü vatandaşlara koronavirüs aşısı uygulanacağı bilgisi açıklandı. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada aşı çalışmalarına katılmak isteyen, 18-59 yaş arası, daha önce Covid-19 geçirmemiş vatandaşların, https://covid19asi.calismasi.info adresinden veya 0850 811 18 80 telefon numarasını arayarak gönüllü olabileceği aktarılıyor.

Sozcu.com.tr'nin haberine göre, Aşının 12 bin 450 gönüllü üzerinde uygulanması bekleniyor. Çalışmada gönüllülerin bir kısmına gerçek aşı, diğer bölümüne ise plasebo verildiği bu sayede gerçek aşı ile aşı olmayanlar arasında etki farkının tespit edildiği bilgisi paylaşıldı. Çalışma sonunda plasebo kolundaki tüm gönüllüler de tekrar merkezlere davet edilecek ve gerçek aşı uygulaması yapılacak.

Aşı bugüne kadar 726 gönüllü sağlık çalışanı üzerinde uygulandı ve bin 237 doz aşı uygulaması yapıldı.

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Koronavirüs Belirtileri Ne?

Koronavirüs yaygın olarak yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Öksürürken ve hapşururken ağzınızı / burnunuzu kapatmayı unutmayın.

Koronavirüs salgınında ateş, vücut ağrıları ve boğaz ağrısı en yaygın belirtiler arasında yer almakta. Çok sayıda koronavirüs hastasında kuru öksürük görülüyor. Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından paylaşılan en güncel belirtiler şunlar:

Ateş

Titreme

Öksürük

Nefes Darlığı

Yorgunluk

Kas ve Vücut Ağrısı

Baş Ağrısı

Tat ya da Koku Kaybı

Boğaz Ağrısı

Burun Akıntısı ya da Burun Tıkanıklığı

Mide Bulantısı ya da Kusma

İshal

Türkiye Koronavirüs Tablosu 19 Kasım

19 Kasım itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam hasta sayısı 430.170 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 11.943'e yükseldi. Toplam ağır hasta sayısının 3.850 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 364.573 olarak açıklandı.