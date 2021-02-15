Koronavirüs Aşısı Diye Maden Suyu Sattılar!

Çin'de bazı kötü niyetli kişilerin koronavirüs aşısı diye maden suyu ve tuzlu su sattıkları ortaya çıktı. Tüm dünyayı şaşkına çeviren olayda onlarca kişi gözaltına alındı. Konuya ilişkin tüm ayrıntılar haberimizde.

Sahte Koronavirüs Aşısı ile Milyon Dolarlık Vurgun

Yeni tip koronavirüs salgınının sona ermesi için dünyanın dört bir yanında aşılama çalışmaları bir süredir devam ediyor. Dolandırıcıların yeni bir yöntemi daha ortaya çıktı. Aşılama sürecini fırsata çevirmeye çalışan kötü niyetli kişilerin COVID-19 aşısı diye maden suyu ve tuzlu su sattıkları tespit edildi.

Xinhua haber ajansı tarafından aktarılan bilgilere göre Çin'de geçtiğimiz hafta çarşamba gününden itibaren aşılara ilişkin operasyonlar yapılmaya başladı. Ülke genelinde düzenlenen operasyonlarda 21 grup aşı dolandırıcılığının yapıldığı gün yüzüne çıktı. Bir grubun yaptığı dolandırıcılık ise tüm dünyayı adeta şaşkına çevirdi.

Gözaltına alınan gruplardan bir tanesinin 58 bin doz şişelenmiş maden suyu ya da tuzlu su satarak yaklaşık 2.8 milyon dolar (19.499.298,00 Türk Lirası) kazandıkları ortaya çıktı. Kong soyismine sahip çete liderinin 25 Aralık tarihinde gözaltına alındığı belirtildi. Gerçekleşen operasyonlar sonucunda yakalanan diğer kişiler de hastaneler başta olmak üzere bazı kurumlara oldukça yüksek fiyat karşılığında sahte COVID-19 aşısı sattıkları ve ayrıca bu kişilerin Afrika'ya aşı kaçırdıkları açıklandı.

Çinli yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre aşıların gerçek olup olmadığını anlamak için kutuların üzerinde yer alan barkodların okutulması gerekiyor. Böylece aşıların sahte olup olmadığı çok hızlı ve pratik bir şekilde tespit edilebiliyor. Paylaşılan bilgilere göre söz konusu olaydaki hastanelerde bu işlemin yapılmamış olabileceği söyleniyor.

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