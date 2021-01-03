Bilim Kurulu Üyesi Açıkladı: Koronavirüs Aşısı Ne Kadar Süre Koruyacak?

Çin merkezli ilaç şirketi SinoVac Biotech tarafından geliştirilen aşıların Türkiye’ye gelmesinin ardından aşılamanın ne zaman başlayacağı ve ne kadar koruma sağlayacağı çok sayıda insan tarafından merak ediliyor. Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Görevlisi ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, koronavirüs aşısının ne kadar koruma sağlayacağını ve aşılamanın ne zaman başlayacağı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Koronavirüs Aşısı Ne Kadar Süre Koruma Sağlayacak?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, yaptığı açıklamada, “En azından bir 6 ay kadar korumasını bekliyoruz. Ama şu anda bu bir beklenti düzeyinde. Önümüzdeki sene, daha net veriler elimizde olacak ve aslında bu aşıların koruyuculuğunun ne kadar sürdüğünü de biz daha geniş kapsamlı veriler üzerinden konuşabileceğiz” ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Kayıpmaz, “Rutin bir alerji testine gerek yok. Yalnız daha önceden herhangi inaktive bir virüs aşısını vurulmuş ve alerjik reaksiyon gelişmiş veya aşıya bağlı çeşitli komplikasyonlar gelişmiş ki bunların sayısı çok çok azdır. Bu kişilerin aşı olurken veya aşı olma öncesinde aşıyı uygulayacak kişileri bilgilendirmesi gerekiyor. Bunun dışında aşı uygulaması öncesinde rutin bir antikor testine veya alerji testine gerek yoktur” şeklinde konuştu.

Çin Aşısı Ne Zaman Yapılacak?

Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz, “Aşılar ülkemize geldi ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun (TİTCK) uluslararası akredite laboratuvarlarında incelenmeye başladı. Her gelen partide alınan belli sayıda numune incelemeye tabi tutuluyor. Yaklaşık olarak 14 günlük bir süreçte; fizikokimyasal, biyokimyasal, immünokimyasal çalışmalar yapılıyor. Aynı zamanda aşılarla ilgili sterilite ve akut toksisite çalışmaları da yürütülüyor” şeklinde konuştu ve açıklamasına şu şekilde devam etti: