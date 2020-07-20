Koronavirüs Aşısı Ne Zaman Bulunacak? DSÖ Açıklama Yaptı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını yayılmaya devam ediyor. Koronavirüs aşısı için çalışmalar ara verilmeden tam gaz sürüyor. Peki koronavirüs aşısı ne zaman bulunacak? DSÖ, " koronavirüs aşısı ne zaman bulunacak? " sorusuna yanıt verdi.

Koronavirüs Aşısı Ne Zaman Çıkacak? Koronavirüs Aşısı Ne Zaman Bulunacak?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Baş Araştırmacısı ve Kamu Sağlığı Birimi Başkanı Soumya Swaminathan, aşının kitlesel kullanımının en iyi ihtimalle 2021 yılı yaz aylarını bulabileceği ve pandemiyi bitirebilmek için aşının koruma oranının yüzde 70'in altında olmaması gerektiğini söyledi.

Şu anda ilaç şirketleri ve doktorlar tarafından aşı çalışmaları yapılmakta. Geçtiğimiz haftalarda koronavirüse karşı aşı geliştiren China National Biotec Group (CNBG) aşı adayının insanlar üzerinde başarıyla denendiğini duyurmuştu. Prof. Dr. Ercüment Ovalı da koronavirüs aşısı için 1 Şubat 2021 tarihini vermişti.

Koronavirüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Dışarıdan eve geldiğinizde ellerinizi bol su ve sabun ile mutlaka ve mutlaka yıkayın.

Koronavirüs Vaka Sayısı Kaç Oldu?

19 Temmuz itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam vaka sayısı 219.641 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5.491'e yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısının 1.246 toplam entübe hasta sayısının ise 398 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 202.010 olarak açıklandı.