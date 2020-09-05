Bilim Kurulu Üyesi Koronavirüs Aşısı için Tarih Verdi!

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, koronavirüs aşısı için umut verici bir açıklama yaptı. Peki, virüse karşı geliştirilmekte olan aşı ne zaman çıkacak? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Necmi İlhan tarafından yapılan açıklamanın detayları haberimizde.

Koronavirüs Aşısı Ne Zaman Çıkacak?

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Necmi İlham tarafından yapılan açıklamada Türkiye'deki aşı çalışmalarının oldukça ileri seviyede olduğu belirtildi ve aşının ne zaman çıkacağı ile ilgili önemli bir açıklamada bulunuldu. İşte Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan tarafından yapılan açıklamanın detayları!

Türkiye'deki aşı çalışmalarının oldukça ileri aşamalarda olduğunu belirten Prof. Dr. Necmi İlhan, yaptığı açıklamada, "Oldukça ileri aşamada olduklarını söyleyebiliriz. Yine yılbaşı, yılbaşı sonrasında aşının piyasada olma ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. ‘Aşı piyasaya çıkacak, yüzde yüz koruyacak’ diye bir şey söz konusu değil" şeklinde konuştu.

Aşının yeterli seviyede antikor oluşturmaması durumuna değinen Prof. Dr. İlhan, "Aşı yeterli dozda antikor oluşturmazsa bu defa kişiler aşıya bağlı yeterli korumaya da sahip olamayabilir. Her aşı bağışık hale getirmeyebilir kişiyi. Aşı olsa bile vatandaşlarımız süreç iyice azalana kadar koruma önlemlerine dikkat etmesi gerekiyor" dedi.

Diğer ülkelerin üzerinde çalıştığı aşı çalışmaları hakkında da oldukça önemli açıklamalarda bulunan Prof. Dr. İlhan, şu ifadelere yer verdi: