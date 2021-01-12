Türkiye'de Koronavirüs Aşısı Olacaklara ONAM Formu İmzalatılacak

Türkiye'de Çin'den getirilen koronavirüs aşılarının uygulanmasına başlanıyor. Koronavirüs aşıları Türkiye'de perşembe veya cuma günü uygulanmaya başlanacak. Koronavirüs aşısı olacak kişilerin ONAM formu imzalaması gerekiyor. Detaylar haberimizde.

Aşı Olacaklar ONAM Formu İmzalayacak

Çin’den getirilen 3 milyon dozluk koronavirüs aşısının Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Laboratuvarları’ndaki analiz sonuçlarında sona gelinirken aşıları taşıyacak TIR’lar da hazırlandı. T24'ün haberine göre, aşı yapılacak olanlara "hastaya konulan teşhis, uygulanacak tedavi ve oluşabilecek riskler açısından bilgilendirme ve tıbbı işlem için hastanın rızasına alma" amacı taşıyan ONAM formu imzalatılacak.

Aşılama önce sağlık çalışanları, 65 yaş üstü, emniyet mensupları, öğretmenler, huzurevi çalışanlarına yapılacak.

Sağlık Bakanlığı, 81 ile gönderilecek aşıların taşınacağı TIR’ların tanıtımını yaptı. Aşılarda soğuk zincir her zaman korunacak. Coronavac aşısı için 2-8 derecelik sıcaklık gerekiyor. İllere dağıtım yapacak TIR’larda ısı bu derecenin altına düşmeyecek. Ayrıca TIR’larda, soğuk zincirin bozulma ihtimaline karşı da gerekli önlemler alınacak. Bu konuyla ilgili TIR’larda bir uyarı sistemi bulunacak.

Koronavirüs salgınında ateş, vücut ağrıları ve boğaz ağrısı en yaygın belirtiler arasında yer almakta. Çok sayıda koronavirüs hastasında kuru öksürük görülüyor. Koronavirüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte.

Türkiye koronavirüs aşısı yol haritası şu şekilde:

İlk aşamada sağlık çalışanları, 65 yaş üstü vatandaşlarımız ile yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalanlar gibi toplu ve kalabalık yerlerde yaşayan yetişkinler aşılanacak.

İkinci aşamada toplumun işleyişi için gerekli sektörlerde ve yüksek riskli ortamlarda bulunan ve kritik işlerde çalışan kişiler ile 50 yaş ve üzeri en az bir kronik hastalığı bulunan kişiler aşılanacak.

Üçüncü aşama, 50 yaş altı en az bir kronik hastalığı bulunan vatandaşları, genç yetişkinleri, ilk iki grupta yer almayan sektör ve mesleklerde çalışanları kapsamakta.

Dördüncü ve son aşamada ise ilk üç grubun dışında kalan tüm bireyler aşılanacak.

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Hemen aşağıdan Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulamasını cihazınıza indirebilir ve son duruma bakabilirsiniz. Hayat Eve Sığar uygulamasında koronavirüs haritası yer alıyor. Bu haritada üzerinden nerelerde koronavirüs var olduğu bölgelerin ne kadar derecede riskli olduğu görülüyor. Aynı zaman HES kodu işlemleri de uygulama üzerinden gerçekleştirilebiliyor.