Koronavirüs Aşısı Olmak için Ne Kadar Beklenilecek? Dr. Fauci Açıkladı

İlk koronavirüs aşılarının bu ay acil durum onayı alması bekleniyor. COVID-19 aşısı isteyen her birey Aralık ayında aşı olmayacak. Peki koronavirüs aşısı için ne kadar beklememiz gerekiyor? İşte ayrıntılar.

Koronavirüs Aşısı için Ne Kadar Beklememiz Gerekiyor?

Sağlık çalışanları, diğer gerekli personel ve yaşlılar dahil olmak üzere risk altındaki kategoriler önceliğe sahip olacak. Dr. Anthony Fauci, aşı olmak isteyen herhangi birinin daha fazla tedarik geldikçe en kısa zamanda olmasa da, Nisan'a kadar aşı alabileceğini söyledi.

Fauci, yeterli sayıda insan aşı olursa, o zaman 2021'in ikinci çeyreğinin sonunda salgının bastırılabileceği bilgisi aktarılıyor.

Türkiye'de de Aşı Çalışmaları Başlıyor

Aralıkta 20 milyon aşı geleceğini söyleyen Fahrettin Koca, "11 Aralık'tan sonra sağlık çalışanlarına aşılama başlayacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz gün açıklamasında "İlk etapta 50 milyon dozluk anlaşma yapmış bulunuyoruz. Vatandaşlarımız herhangi bir ücret ödemeden aşıya erişebilecek" bilgisini paylaşmıştı.

Koronavirüs salgınında ateş, vücut ağrıları ve boğaz ağrısı en yaygın belirtiler arasında yer almakta. Çok sayıda koronavirüs hastasında kuru öksürük görülüyor. Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından paylaşılan en güncel belirtiler şunlar: