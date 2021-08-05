Koronavirüs Aşısı Olmayanlar İçin Test Zorunluluğu Gelebilir

Koronavirüs aşısı olmayanlar için PCR testi zorunluluğu mu geliyor? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konu ile ilgili oldukça önemli açıklamada bulundu. Bakan Koca tarafından yapılan açıklamaya ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Koronavirüs Aşısı Olmayanların Test Yaptırması Gerekebilir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hürriyet'ten Abdülkadir Selvi'ye aşılama çalışmaları ile ilgili oldukça önemli açıklamada bulundu. Selvi'nin köşe yazısında yer alan bilgilere göre Bakan Koca, yaptığı açıklamada, aşı olmayan kişiler için PCR testi zorunluluğu gelebileceğini söyledi.

Uçakta, otobüste, sinemada ve tiyatroda Aşı olanın yanında oturacak olan kişinin koronavirüsü taşıyıp taşımadığını öğrenmek için PCR testi istenebileceğini belirten Bakan Koca, "Çünkü o vatandaşımızın sağlık hakkını da korumak anlamında önemli bazı alanlarda bu uygulama başlanabilir. Bunu tartışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Fahrettin Koca, "Yeme içme alanlarında değil. Özellikle esnafın işyerine dönük bir kısıtlama düşünülmüyor ama yan yana oturulacak yerlerde aşı olmayanlardan PCR testi istenebilecek" şeklinde konuştu.

Sağlık Bakanı Koca tarafından aktarıaln bilgilere göre sinemaya ve tiyatroya gidecek olan kişilerin ve uçağa ve şehirlerarası otobüse binecek olanların PCR testi yaptırması gerekebilir. Testin ücretsiz olacağının altını çizen Bakan Koca, söz konusu PCR testinin hızlı kitler ile yapılmayacağını ifade etti.

Aşı yaptırmayan kişiler için PCR testi uygulamasına ilişkin önemli bilgiler paylaşan Bakan Koca, "Hayat devam edeceği için aşı olmamakta direnenler iki gün arayla devlet hastanelerinde ücretsiz PCR testi yaptırabilecek. Amaç, aşısını olup, sosyal hayatını sürdürmek isteyenleri korumak" sözlerine yer verdi.

COVID-19 Aşısı Yaptırmak Zorunlu Olacak mı?

"Aşı olmayanlara yaptırım olacak mı?" sorusunu yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ben ikna ederek aşı tereddüdünün kaldırılmasının daha doğru olduğunu düşünüyorum. Bunu başaracağımıza inanıyorum" dedi.

Bakan Koca, "Aslında aşıya direncimiz yok. Tereddüdümüz var. Bunu da vatandaşımızı bilgilendirerek, ikna ederek aşabileceğimizi düşünüyorum. Zorlayıcı bir tedbirin olması kanaatinde değilim" ifadelerine yer verdi.

BioNTech aşıları ile ilgili önemli bilgiler paylaşan Bakan Koca, "Salı günü itibarıyla 1.3 milyon gibi bir aşı gelmeye başladı. Hafta sonuna kadar da 10 milyon BioNTech aşısı elimizde olacak" diye konuştu.