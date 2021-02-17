Bir Kişi, Koronavirüs Aşısı Olduktan 8 Dakika Sonra Öldü!

Yunanistan'ın Girit Adası'nda yer alan Heraklion Hastane Üniversitesinde koronavirüs aşısı yaptıran 85 yaşındaki bir kişi, COVID-19 aşısını yaptırdıktan yalnızca 8 dakika sonra hayatını kaybetti. Doktorlar, aşı olduktan bir süre sonra hayatını kaybeden vatandaşın ölüm nedeninin belirlenmesi için acil adli tıp muayenesi talep etti.

Koronavirüs Aşısı Yapıldıktan 8 Dakika Sonra Hayatını Kaybetti

Aşılama programı, Yunanistan'da 27 Aralık 2020 tarihinde başlatılmıştı. Ülkenin genel olarak aşılanması için her gün 20 binden fazla aşı yapılıyordu. Pfizer ile BionTech, Moderna ve AstraZeneca'nın aşılarının kullanıldığı ülkede 60 ila 64 yaşlarındaki vatandaşlar üzerinde AstraZeneca'nın aşısı kullanılıyordu.

ERT televizyonu tarafından aktarılan bilgilere göre Yunanistan'ın Girit Adası'nda yaşlı bir adam, aşı olduktan sonra bekleme odasına geçti. 8 dakika boyunca bekleme odasında kalan 85 yaşındaki vatandaş, oturmaya devam ettiği 8. dakikada aniden yere düştü. Doktorlar, yaşlı adama her ne kadar çabuk müdahale etmiş olsa da vatandaş yoğun bakıma ulaşamadan hayatını kaybetti.

Doktorların yaşlı adamın ölümüne dair ilk değerlendirmesi, ölümün aşılama ve anafilaktik şok ile ilişkili olmayan diğer sebeplerden ötürü meydana geldiği yönünde oldu. Aşıdan sonra hayatını kaybeden doktorlara göre bu bir ani ölüm ve vatandaşın ani ölümü de aşılama sonrasına denk geldi.

Doktorlar, ölümün bilimsel olarak herhangi bir aşılamayı takip etmediğini bildirdi. Yaşlı adamın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için acil adli tıp muayenesi talep edildi.

Türkiye'de Koronavirüs Aşısından Kaynaklı Ölüm Yok

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, geçen günlerde yapmış olduğu açıklamada, bazı ülkelerde COVID-19 aşısı olduktan sonra görülen ölümlerin aşı ile ilgili ilişkilendirilmediğini ifade etti.

Prof. Dr. Ünal, Türkiye'de aşıdan kaynaklı bir ölümün olup olmadığına değindiği açıklamasında şu ifadeleri kullandı: