Koronavirüs Aşısında Sigara İçenlere Öncelik Tanınacak

Yetkililer Amerika Birleşik Devletleri genelinde yeni tip koronavirüs aşısı uygulamalarını hızlandırmak için yoğun çaba sarf etmeye devam ediyor. COVID-19 aşılarının uygulanması her ne kadar salgınla mücadele etmek için mükemmel bir gelişme olsa da aşının uygulanacağı öncelikli gruplarla ilişkili bir dizi karmaşıklık söz konusu oldu. Bu, aşılamaların hızını yavaşlatan faktörler arasında geliyor. Aşının uygulandığı ülkenin içinde bulunduğu karmaşıklık dolayısıyla aşılama sayısının arttırılmasında zorlanılıyor.

Koronavirüs Aşısı Öncelikli Olarak Sigara İçenlere Yapılacak

Sağlık ve İnsan Hizmetleri Sekreteri Alex Azar, yetkililerin aşının uygulanacağı öncelikli insan havuzuna ilişkin bazı genişletmeler yapılması gerektiğini söyledi. Azar’a göre bu havuzun artık COVID-19’a yakalanma riskini ciddi oranda arttıran bazı temel sağlık sorunları olan 16 ila 64 yaşlarındaki ABD vatandaşlarını da içermesi gerekiyor.

New Jersey Valisi Phil Murphy, Twitter hesabında yayımladığı tweette eyaletin aşılama programının perşembe gününden itibaren Azar’ın tavsiyelerine göre düzenlenmiş bir biçimde uygulanmaya başlanacağını duyurdu. Murphy, tweette “COVID-19 aşısı için uygun olan New Jersey sakinleri 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile 16 ila 64 yaş arasında tıbbi sorunları olup virüse yakalanma ihtimali tıbbi sorunları olmayan kişilere göre daha yüksek olan vatandaşlardır” ifadelerine yer verdi.

Murphy, aşı uygulama programına ön kayıt yaptıranların ve şartları karşılayanların yakın bir zamanda ilk aşısını yaptırmak için randevu alma zamanın geldiğine dair bir e-posta alacağını belirtti. Eyalet Sağlık Bakanlığı İletişim Direktörü Donna Leusner, perşembe günü yaptığı açıklamada aşağıda yer alan ifadeleri kullandı.

“Nikotin en güçlü bağımlılıklardan bir tanesidir. Sigara içmek, bireyleri daha şiddetli bir hastalığa yakalanma riskini arttırır. Sigara içen bir kişi COVID-19’a yakalanırsa çok daha çabuk hasta olur ve normal hastalara göre daha ağır semptomlar gösterir. Amacımız mümkün olabildiğince çok hayat kurtarmak ve en yüksek riske sahip olan gruplara aşılamayı teşvik etmektir."

New Jersey’nin öncelikli aşı grupları havuzunu genişletme kararı, sigara içenlerin artık sağlık çalışanları, polis memurları, itfaiyeciler ve 65 yaş ve üstü vatandaşlarla eşit koşullara sahip olduğu anlamına geliyor. Bu öncelik aynı zamanda geçmişte sigara içen ve şu an sigara içmeye devam eden kişileri eyaletteki öğretmenlerin önüne geçiriyor.