Koronavirüs Aşısında Kritik Gelişme: Son Aşamaya Geçildi!

Yeni tip koronavirüs salgını dünya genelinde etkisini sürdürürken çok sayıda ilaç şirketi tarafından aşı ve ilaç çalışmaları devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri merkezli biyoteknoloji şirketi Moderna, koronavirüs aşısı konusunda kritik gelişme yaşandığını duyurdu.

Koronavirüs Aşısında Son Aşamaya Geçildi

Çok sayıda ilaç şirketi tarafından COVID-19 aşı çalışmaları devam ederken ABD'den umut veren bir bilgi paylaşıldı. Amerika Birleşik Devletleri merkezli biyoteknoloji şirketi Moderna ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü iş birliğinde geliştirilen COVID-19 aşı adayında üçüncü faz yani son aşamaya geçildiği duyuruldu.

COVID-19 aşı adayı, Amerika Birleşik Devletleri'nde 90 farklı konumda 30 bin gönüllü üzerinde denemelere başlandığı açıklandı. COVID-19 aşı adayının ikişer doz halinde gönüllüler üzerinde denendiği belirtildi. COVID-19 aşı adayının son aşamada da başarılı olması halinde üretim ve kullanımına onay verilecek.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli biyoteknoloji şirketi Moderna ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü iş birliğinde geliştirilen COVID-19 aşı adayı, son aşamada koronavirüs risk grubunda olarak nitelendirilen yaşlılar ve kronik hastalıkları bulunan gönüllüler üzerinde de deneniyor.

Koronavirüste Son Durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan son açıklamaya göre ülkemizde 27 Temmuz itibarıyla toplam vaka sayısı 227.019 oldu. Ülkemizde yeni tip koronavirüs nedeni ile hayatını kaybeden sayısı 5.630'a yükseldi. İyileşen hasta sayısı ise 210.469 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada, "Test sayısı 45.000’in üstünde. Son 3 gün yoğun bakım sayısı oransal olarak en çok artan iller: İstanbul, Ankara, Konya, Gaziantep, Diyarbakır. En az artan iller: Sivas, Isparta, Muğla, Balıkesir, Bayburt. 21 ilimizde son 3 gün yoğun bakım hastamız olmadı" ifadelerini kullandı.