Koronavirüs Aşısı Son Durum Ne? Bakan Pakdemirli'den Corona Aşısı Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, koronavirüs aşı çalışmalarına ilişkin açıklamada bulundu. Corona aşısı için anti-serum çalışmaları hazır ve hayvanlar üzerinde denenecek.

Türkiye Koronavirüs Aşısı Son Durum

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, bugün corona virüsü aşısı hakkında umut veren açıklamalarda bulundu. Hayvanlarda aşı çalışmalarına başlayacaklarını söyleyen Pakdemirli, “Eylül’e kadar sürecek bir çalışma. İleriki aşı çalışmalarına da örnek olacak bir çalışma. Enstitülerimiz takdire şayan enstitüler. Sığır vebasını yenmiş bir enstitü. 100 yıllık birikimleri var. Bu enstitüleri en iyi şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Bu işin tedavisinin bulunması yönünde bir yarış var.” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin aşı çalışmasında dünyanın pek çok ülkesinden önde olduğunu vurgulayan Pakdemirli, çalışmaların sürdüğünü, en yakın zamanda gelişmelerle ilgili bilgilendirme yapacaklarını belirtti.

Bakan Pakdemirli’nin açıklamalarından önemli notlar:

Bu işin birinci aşaması örnek almanız. Burada yine hekimlerle çalışılıyor olması lazım. İçeride hem veteriner hekimlerimiz hem de doktorlarımız çalışıyor.

Önümüzdeki hafta itibariyle anti serum çalışmalar ı için hayvanlara vermeye hazırız.

ı için vermeye hazırız. Hayvan az da olsa bir hastalık geliştirecek, biz de antikorları alarak kan ve diğer unsurlardan arındırarak antikoru almış olacağız. Bu çalışma Eylül'e kadar sürmüş olacak. İlerideki aşı çalışmalarına da örnek olacak bir çalışma.

almış olacağız. Bu çalışma Eylül'e kadar sürmüş olacak. İlerideki aşı çalışmalarına da örnek olacak bir çalışma. Marketlerden sürüntü dokusu alarak araştırıyoruz. Covid-19'un kalıntıları üstünde araştırmalarımız var. Tamamlayıcı tıp açısından da çeşitli bitkisel yağlar ın Covid-19'a karşı etkinliğine ilişkin bir çalışma yapıyoruz. Türk topraklarında yetişen bitkilerle biz bu virüsün tedavisinde bir fayda sağlayabilir mi sorusuna yönelik çalışmalar sürüyor.

alarak araştırıyoruz. Covid-19'un kalıntıları üstünde araştırmalarımız var. Tamamlayıcı tıp açısından da çeşitli ın Covid-19'a karşı etkinliğine ilişkin bir çalışma yapıyoruz. Türk topraklarında yetişen bitkilerle biz bu virüsün tedavisinde bir fayda sağlayabilir mi sorusuna yönelik çalışmalar sürüyor. Her türlü gayret ve çaba, hükümetimiz, çalışanlarımız, kamu kurumları tarafından yürütülmektedir. Dünyada birçok ülkenin önündeyiz.