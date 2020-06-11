Koronavirüs Aşısında Flaş Gelişme! İnsanlar Üzerinde Denenmeye Başladı

Koronavirüs aşısı bulundu mu? Koronavirüs aşısında, koronavirüs aşı çalışmalarında son durum ne? Önde gelen haber ajanslarından Reuters, Çin’de geliştirilen bir aşının hayvanlar üzerinde denendiği ve ilk sonuçların umut verici olduğu bilgisini kamuoyu ile paylaştı. Aşı çok yakında insanlar üzerinde de denenmeye başladı.

Antikor Üretiyor, Herhangi Bir Yan Etkisi Yok!

Koronavirüs salgınında toplam vaka sayısı 8 milyona yaklaşırken Çinli bilim insanlarından umut verici bir açıklama geldi. Reuters’ın haberine göre, Çin’de geliştirilen koronavirüs aşısının hayvanlar üzerinde test aşaması sonlandı ve insanlar üzerinde denenmeye hazır. Aşının antikor ürettiği ve herhangi bir yan etkisinin olmadığı belirtildi. Uzmanlar, 1000’den fazla insanın katılacağı bir test sürecinin de başladığını aktardı.

İnsanlar Üzerinde Denenen 5 Aşıdan Biri

BBIBP-CorV adını taşıyan aşı ile ilgili bir makeleyi bir tıp dergisi ile paylaşan Çinli bilim insanlarının “Bu aşı yüksek seviyede antikor üreterek virüsün maymunlar, fareler ve tavşanların hücrelerini enfekte etmesinin önüne geçiyor.” yorumu dikkat çekti. Çin Devlet Farmakoloji Grubu bünyesinde çalışan Pekin Biyolojik Ürünler Enstitüsü tarafından geliştirilen aşı, Çin’de insanlar üzerinde denenen 5 aşıdan biri olarak tanıtıldı.

Koronavirüs Aşı Çalışmalarında Öne Çıkanlar

Şu anda dünyada 100’den fazla “potansiyel” Kovid-19 aşısı üzerinde çalışmalar sürüyor. İnsanlar üzerinde deneme yapmaya başlayanlar arasında AstraZeneca (AZN.L), Pfizer (PFE.N), BioNtech (22UAy.F), Johnson&Johnson (JNJ.N), Merck (MRK.N), Moderna (MRNA.O), Sanofi (SASY.PA) ve Çin'in CanSino Biologics bulunuyor.