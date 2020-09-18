Geçtiğimiz günlerde Çin'de yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen aşı adayının faz 3 denemeleri kapsamında Ankara Haceteppe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde sağlık çalışanlarına aşı yapılmıştı. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Ali Beytur tarafından yapılan açıklamaya göre koronavirüs aşısı Turgut Özal Tıp Merkezi'nde de yapılacak. Konu ile ilgili detaylar haberimizde.

Koronavirüs Aşısı Ne Zaman Denenecek?

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Ali Beytur, "Bu çalışmanın Malatya ayağı İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde yapılacak. Geliştirilen aşı inaktif virüs aşısı ve ilk iki faz çalışmaları başarı ile tamamlandı. Çalışmanın etik kurul izinleri ve Sağlık Bakanlığı onayı alındı. Malatya koordinatörlüğünü Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyemiz Prof. Dr. Yaşar Bayındır yürütüyor" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Ali Beytur, "Hastane olarak tüm hazırlıklarımız tamamlandı ve kısa süre içerisinde sağlık çalışanı gönüllüler üzerinde çift kör, randomize, kontrollü çalışma şeklinde denenecek. Tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak isteyenlerden çalışma şartlarına uygun olanlara öncesinde gerekli tetkikler (PCR, antikor) yapıldıktan sonra aşı uygulanacak ve bir yıl süre ile takip edilecek" şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Beytur, söz konusu aşı çalışmasının dışında iki farklı aşı çalışması için de Turgut Özal Tıp Merkezi'nin seçildiğini ancak bu çalışmalara daha sonra başlanacağını belirtti. Prof. Dr. Ali Beytur, açıklamalarına şu şekilde devam etti: