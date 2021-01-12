Koronavirüs Aşısı ile Grip Aşısı Birlikte Olunabilir mi? İşte Yanıtı

Koronavirüs aşısı ile grip aşısı birlikte yaptırılabilir mi? Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları öğretim üyesi, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, merak edilen soruyu yanıtladı. Prof. Dr. Kara tarafından yapılan açıklama ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Koronavirüs Aşısı ile Grip Aşısı Birlikte Yapılabilir mi?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, DHA’ya yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs aşısı ile birlikte diğer aşılar (grip aşısı, zatürre aşısı) olunabileceğini söyledi. Prof. Dr. Kara, “Burada dikkat etmemiz gereken, bazı bilgilerimiz yeni olduğu için aşının cevabını değiştirmediğinden emin olmamız lazım. O nedenle de bugün için tercihen aralarındaki süre en az 14 gün olsun, eğer mümkünse bu süreyi 28 güne bırakalım ama grip mevsimi geldi, grip aşısı olmamız gerekiyor" dedi ve açıklamasına şu şekilde devam etti:

"‘Koronavirüs aşısı olmuştum, grip aşısını 3 gün sonra buldum, riskim var, kalabalık alanlarda çalışıyorum, insanlarla karşılaşıyorum', evet grip aşısı olabilirsin. 'Asla olamazsın' anlamına gelmiyor; ama tercihimiz mümkünse 14 gün. Ama olanaklar varsa 28 olursa daha iyi olur.”

Prof. Dr. Kara, "Biz çalışmalar tamamlanınca, bir gruba koronavirüs aşısı ile eş zamanlı grip aşısı yapacağız; mesela 30 kişiye. Sonra bu 30 kişinin düzeylerine bakacağız; iki aşının da seviyesinde azalma olmuyorsa, korumaları aynıysa diyeceğiz ki 'bu aşıyı rahatlıkla aynı gün de olabilirsin.' Bugün için elimizde net bilgi olmadığı için 'ayağımızı yere sağlam basalım' diye arasındaki süreyi 14 gün tutalım, çok çok rahat edebileceğimiz olanak varsa 28 günü tercih edelim. Riskimiz var, doktor da 'yapılabilir' diyor, o zaman süre 4 gün de olabilir, 1 gün de olabilir" ifadelerini kullandı.

COVID-19 Aşısı Yaptıracaklara ONAM Formu Şartı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam yaptığı açıklamada, aşılamanın perşembe ya da Cuma günü başlayacağını duyurmuştu. T24'ün haberine göre COVID-19 aşısı yaptıracak vatandaşlara "hastaya konulan teşhis, uygulanacak tedavi ve oluşabilecek riskler açısından bilgilendirme ve tıbbı işlem için hastanın rızasına alma" amacı taşıyan ONAM formu imzalatılacak.