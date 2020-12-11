Türkiye’de 25 Milyon Kişiye Koronavirüs Aşısı Yapılmayacak! İşte Nedeni

Türkiye’de 25 milyon kişiye koronavirüs aşısı yapılmayacağı açıklandı. Peki, neden 25 milyon kişi COVID-19 aşısı olamayacak? Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan tarafından yapılan açıklamanın tüm detayları haberimizde.

Milyonlarca Kişi Neden Koronavirüs Aşısı Olamayacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen aşıların bir kısmının 11 Aralık tarihinden sonra gelmesinin beklendiğini açıklamıştı. Çok sayıda vatandaşın kafasında “Kimler yeni tip koronavirüs aşısı olabilecek?” gibi birtakım sorular oluştu. Sağlık Bakanı tarafından yapılan açıklama ile beraber vatandaşların kafasında oluşan soru işareti giderildi.

Sağlık Bakanı Koca, yaptığı açıklamada, COVID-19 aşısının 18 yaş altı, hamile ve hastalığı son altı ay içerisinde geçirmiş olan vatandaşlara uygulanmayacağını açıkladı. Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) paylaştığı verilere dayanarak toplamda kaç kişinin aşı olamayacağını tahmin etti.

Prof. Dr. İlhan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Çocuklar, gebeler ve emzirenler açısından kabaca düşünüldüğünde 25 milyon kişi şu anda kapsam dışında diye düşünülebilir” ifadelerini kullandı. Yeni tip koronavirüsü atlatanların Hayat Eve Sığar (HES) ygulaması üzerinden tespit edilebileceğini belirten Prof. Dr. İlhan, açıklaamsına şu şekilde devam etti:

“Hiç hasta olmadıysanız ya da hasta olup olmadığınızı bilmiyorsanız direkt aşı olacaksınız. Antikora bakmayacağız. Sağlık çalışanı olsun, normal vatandaş olsun, sırası geldiği zaman 4-6 ay arasında hastalığı geçirmemiş ise 18 yaş altında değilse, gebe veya emziren değilse aşı yapılacak.”

Aşılama Çalışmaları Dört Aşamada Gerçekleşecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından geçtiğimiz haftalarda yapılan açıklamaya göre aşılama çalışmaları dört aşamada gerçekleşecek. Dört aşamanın detayları şu şekilde: