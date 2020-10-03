Koronavirüs Aşısı Yaptıranlar Neler Yaşadıklarını Anlattı

Yeni tip koronavirüs kapsamında başlatılan aşı çalışmaları hala devam sürdürülüyor. Dünya genelinde devam eden aşı çalışmalarının bir kısmı için güvenlik ve etkinlik gibi kriterlerin nasıl sonuçlandığını öğrenmek amacıyla gönüllüler üzerinde denemeler yapılmaya devam ediyor. Yeni tip koronavirüs aşısı yaptıranlar ise koronavirüs salgınını bitirmek doğrultusunda geliştirilen aşıları denediğinde yaşadıkları birer birer anlattı.

Koronavirüs Aşısı Yaptıranlar Neler Yaşadı?

CNBC'nin üçü Moderna, ikisi Pfizer'in aşı denemelerinde gönüllü olan toplam 5 katılımcı ile gerçekleştirdiği röportajlar sonucunda yeni tip koronavirüs aşılarına yönelik önemli bilgiler toplandı. Yeni tip koronavirüs salgınını bitirmek için geliştirilen ve testleri hala devam eden aşıların üzerinde kullanıldığı gönüllüler, CNBC ile gerçekleştirdiği röportajda süreç boyunca neler hissettiğini anlattı. Peki, koronavirüs aşısı yaptıranlar süreç boyunca ne yaşadı?

Utahlı 44 yaşında biyolog Hutchison, 18 Ağustos tarihinde COVID-19 aşısı üzerinde denendikten bir süre sonraki birkaç gün boyunca kendisini hafif ateş eşliğinde kötü hissettiğini söyledi. Hutchison'a ikinci aşı ise 15 Eylül'de uygulandı. Aşı uygulandıktan sekiz saat sonra 38 derece ateş, titreme, nefes darlığı ve baş ağrısı yan etkileri meydana geldi ve Hutchison bu sebepten ötürü o gece sabaha kadar uyuyamadı.

Ateşi beş saat boyunca 37.7 derecinin üzerinde olan Hutchison, aşı yapılan kolunda şiddetli bir ağrı hissetti. Biyolog Hutchison'ın sağlığı 12 saat sonra normale döndü. Moderna aşı denemelerine katılan diğer iki gönüllüde de tıpkı Hutchison'da meydana gelen yan etkileri yaşadı. Pfizer tarafından gerçekleştirilen aşı denemelerine katılan bir gönüllü ise beklediğinden çok daha şiddetli belirtiler yaşadığını açıkladı.0

Moderna ve Pfizer tarafından geliştirdikleri COVId-19 aşı adaylarının titreme, kas ağrısı ve baş ağrısı gibi yan etkilere neden olabileceğini kabullendi. Bulaşıcı hastalık uzmanı Florian Krammer tarafından yapılan açıklamada, Moderna firmasının faz 1 aşı denemelerinde meydana gelen yan etkilerden için "tatsız ama tehlikeli değil" ifadelerine yer verildi.

Moderna firması tarafından gerçekleştirilen aşı denemelerine katılan 50'li yaşlardaki bir kadın, ateşinin yükselmediğini fakat migrenin bir gün boyunca sürdüğünü belirtti. Kuzey Carolinalı kadın, “İlk doz önemli değil. İkinci doz sizi kesinlikle zorlayacak ve bu dozdan sonra bir gün işten izin almanız gerekecek" şeklinde konuştu. Başka bir gönüllüde ise ilk aşı uygulandıktan bir süre sonra mide bulantısı, titreme ve 40 derece ateş yan etkileri meydana geldi.

Pfizer firması tarafından geliştirilen aşının denemelerine katılan bir gönüllü, ilk aşı uygulandıktan sonra şiddetli grip benzeri belirtiler yaşadı. Gönüllü, dişlerinin şiddetli bir biçimde titremesi sonucu dişinin bir kısmının çatladığını belirtti. Gönüllü, söz konusu yan etkilere rağmen koronavirüs aşısı yaptıranlar arasında yer almaya devam edeceğini ifade etti.