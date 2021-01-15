Her Yıl Koronavirüs Aşısı Yaptırmak Gerekecek mi? İşte Yanıtı

Her sene koronavirüs aşısı yaptırmak gerekli olacak mı? Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları öğretim üyesi ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, son zamanlarda en çok merak edilen sorulardan bir tanesinin cevabını verdi.

Ne Kadar Sürede Bir Koronavirüs Aşısı Yaptırmak Gerekiyor?

Bazı hastalıklarda aşıların ara ara tekrarlanması gerektiğini ama bazılarında bir kere aşı yapıldığında ömür boyu koruyucu olabildiğini belirten Prof. Dr. Kara, yaptığı açıklamada, “Biz mevsimsel koronavirüse karşı her sene tekrar hassas hale geliyoruz, her sene hastalanabiliyoruz. Aşıda bugünkü bildiğimiz antikor oluşturuyoruz, bir miktar belki hücresel cevap oluşturuyoruz; ama o azalabilir. O nedenle de bugünkü bilgi ile baktığımızda şunu görüyoruz; bizim hemen hemen 7 ila 8 ayda bir ya da yılda bir defa aşılanmamız gerekebilir, eğer virüs böyle kalırsa” ifadelerine yer verdi.

Prof. Dr. Kara, “Gripteki gibi değişiklik gösterirse, mutasyon gösterirse o zaman da yeni gelişen tipe bakmamız lazım; ‘tamamen mi farklı, yoksa farkı küçük, benim daha önce olduğum aşının koruma ihtimali var mı’ diye. Tamamen farklı ise aşının yapısının da değişip, gripte olduğu gibi yeni virüse adapte olarak yine her yıl aşılanmak gerekir. Büyük olasılıkla tek doz yetecek gibi görünüyor. Ama önümüzdeki dönemi görüp, ilk defa aşılananların ikinci defa aşı uygulandığında nasıl cevap vereceklerini görmek lazım. Bir doz yetebilir; ama yetmeme ihtimali de var” şeklinde konuştu.

Bazı hastalıklarda hafıza hücresi ya da hücresel cevabın istenilen seviye olmadığını belirten Prof. Dr. Kara, “Böyle durumlarda da aralıklı olarak o aşıyı bizim tekrar olmamız gerekiyor. Bunun en güzel örneği tetanoz, difteridir. Tetanoza ve difteriye baktığımız zaman bizim vücudumuzda bu azalma süresi kabaca 10 yıl. Önce öğrenir vücut. Nasıl öğrenir; eğer siz 1 yaşın altındaki çocuğun vücudunun tetanozu öğrenmesini istiyorsanız, en az 4 hafta ara ile 3 tane aşı yaparız” dedi ve şu şekilde devam etti: