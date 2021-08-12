Almanya'da Binlerce Kişiye Koronavirüs Aşısı Yerine Tuzlu Su Enjekte Edildi

Almanya'da bir hemşirenin 9000 kişiye koronavirüs aşısı yerine tuzlu su uyguladığı ortaya çıktı. Tuzlu su enjekte edilen kişilerin tamamının 70 yaşın üzerinde olduğu belirtildi. Yetkililer, söz konusu kişilerin yeniden aşı olması gerektiğini ifade etti. Gerçekleşen olaya ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Bir Hemşire İnsanlara Koronavirüs Aşısı Yerine Tuzlu Su Uyguladı

Yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında aşılama çalışmaları hız kesmeden devam ederken Almanya'da oldukça ilginç bir olay yaşandı. Friesland'da yer alan bir aşı merkezinde görevli olan hemşirenin insanlara COVID-19 aşısı yerine tuzlu su enjekte edildiği iddia edildi.

Tuzlu su enjekte edilen kişi sayısının 9000 olduğu tahmin ediliyor. Devlet radyosu NDR tarafından aktarılan bilgilere göre 5 Mart ile 20 Nisan tarihleri arasında aşılanan yaklaşık 9 bin kişinin yeniden aşılanması gerekiyor.

Raporda, söz konusu olaydan etkilenen tüm kişilerin 70 yaşın üzerinde olduğu ve hepsinin aynı aşı merkezinde aşı olduğu bilgisi yer aldı. Friesland'deki polis karakolunda görevli olan Peter Beer, konu ile ilgili önemli açıklamada bulundu. Beer, yaptığı açıklamada, yetkililerin haziran ayında birden fazla tanıkla görüşmesi sonucunda olayın gün yüzüne çıktığını söyledi.

Nisan ayında gerçek ortaya çıkması ile birlikte yetkililer, bölgedeki hangi insanın aşı olup olmadığını belirlemek için gerçek bir aşı dozu verilmediğinden şüphelendikleri kişilere antikor testi uyguladı fakat NDR tarafından paylaşılan bilgilere göre aşılar aylar önce yapıldığı için antikor testleri pek yardımcı olmadı.

Sağlık yetkilileri, COVID-19 yerine tuzlu su enjekte edilen kişilerin herhangi bir sağlık riski taşımadığını ifade etti. Hemşirenin binlerce insana neden gerçek aşı yerine tuzlu su enjekte ettiği ise bilinmiyor. Müfettişler, hemşirenin sosyal medya hesabı üzerinden aşıları eleştiren gönderiler paylaştığını açıkladı. Yetkililer, Friesland'de bir aşı merkezinde gerçekleşen olay ile ilgili soruşturmanın devam ettiğini duyurdu.

Almanya'da toplamda 95,8 milyon doz aşı uygulandı. İki doz aşı uygulanan kişi sayısı 46,2 milyona ulaştı. Ülkedeki insanların yüzde 55,7'lik kısmı çift doz aşı yaptırırken yüzde 62,8'lik kısmı ise en az bir doz aşı oldu.