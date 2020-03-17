Koronavirüs Aşısında Beklenmedik Gelişme

Koronavirüs karşısında ilaç geliştirmeye çabalayan bilim insanları, çok kısa bir süre geçmesine rağmen önemli ilerlemeler kaydetmişlerdi. Dün AP haber ajansının duyurduğu, "Corona virüsü aşısı denemesi" bugün gerçekleşti. Kameralar önünde sağlıklı gönüllülere corona virüsü aşısı yapıldı.

Ocak ayında Çin'de tepe noktasına çıkan ve bir tür yeni koronavirüs salgını olduğu tespit edilen durum, hemen ardından dünyayı ayağa kaldırmıştı. Yayılma hızıyla şaşırtan virüs, bugüne kadar 7 binden fazla kişinin ölmesine sebep olmuştu. Dünyanın dört bir yanında farklı ilaç şirketleri ise virüs karşısında etkili ürünler geliştirmeye çalışıyorlardı.

Yaşananların ardından ABD’nin Seattle kentindeki Kaiser Permanente Washington Araştırma Enstitüsü’nde corona virüsü aşısı için ilk deneme yapıldı. COVID-19 kod adıyla bilinen corona virüsünün aşısı için yapılan ilk denemelerde bugün ABD’de ilk corona virüsü aşısı gönüllülere yapıldı. Salgınla mücadele için kritik bir eşik olarak tanımlanırken araştırmayı yürüten Dr. Lisa Jackson, “Biz şimdi corona virüsü takımıyız. Bu acil durumda herkes elinden geleni yapmak istiyor” dedi.

İlk aşıyı olan kişi ise ufak bir teknoloji şirketinde çalışan Jennifer Haller isimli Seattlelı… 43 yaşındaki Haller, “Hepimiz çaresiz hissediyoruz ve bu aşı süreci bizim bir şeyler yapabilmemiz için harika bir fırsat. İki çocuğum var ve onlarda yaptıklarımı bayağı havalı buluyor” dedi.

Bugün yapılan aşı sonrasında corona virüsüne karşı olarak geliştirilen aşıların güvenli olup olmadığı ve doğru çalışıp çalışmadığına dair detaylı incelemelerin yapılacağı belirtildi. ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü’nde görevli Dr. Anthony Fauci, “Her şeye rağmen aşının genel kullanımına başlanması için 12 ile 18 ay arasında bir süre var” dedi.