Çinli İlaç Şirketi Duyurdu: Koronavirüs Aşısında Üçüncü Faz Başladı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse karşı ilaç ve aşı çalışmaları devam ederken Çinli ilaç şirketi Sinopharm tarafından umut veren bir bilgi paylaşıldı. Sinopharm geliştirdikleri koronavirüs aşısısında üçüncü faz başladığını duyurdu. Geliştirilen aşı ile ilgili detaylar haberimizde.

Koronavirüs Aşısında Kritik Gelişme: Üçüncü Faz Başladı

Yeni tip koronavirüs vakaları dünya genelinde hızlı bir şekilde artmaya devam ederken birçok ülke ikinci dalga ile karşı karşıya kaldı. Çok sayıda ilaç şirketi tarafından aşı ve ilaç çalışmaları devam ediyor. Çinli ilaç şirketi Sinopharm da Abu Dabi merkezli teknoloji şirketi Group 42 ve Abu Dabi Sağlık Bakanlığı ile birlikte COVID-19 aşısı geliştirmeye başlamıştı.

Sinopharm şirketi geliştirdiği aşının güvenli olup olmadığını gözlemlemek için aşı adayını 1000'den fazla gönüllü üzerinde denemişti. Aşının ilk iki fazında başarılı sonuç elde ettiğini duyuran Sinopharm, 28 gün içerisinde gönüllülerin tamamında antikor üretildiğini belirtti. Üretilen antikorların ne kadar süre kalıcı olduğu ise şu an için bilinmiyor ancak elde edilen bu sonuç aşı çalışmaları kapsamında umut veriyor.

İlk iki fazda başarılı sonuç elde eden Sinopharm, geliştirdikleri COVID-19 aşı adayı için üçüncü fazın başlandığını açıkladı. Aşı adayının üçüncü faz süreci 3 ila 6 ay arasında tamamlanması hedefleniyor. Üçüncü faz, Abu Dabi ve Al Ayn şehirlerinde yaşları 19 ila 60 yaş arasındaki gönüllüler üzerinde gerçekleşecek.

Koronavirüste Son Durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan son açıklamaya göre ülkemizde 15 Temmuz itibarıyla toplam vaka sayısı 215.940 oldu. Ülkemizde yeni tip koronavirüs nedeni ile hayatını kaybeden sayısı 5.419'a yükseldi. İyileşen hasta sayısı ise 197.733 olarak açıklandı.