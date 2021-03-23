Koronavirüs Aşısından Kar Elde Etmeyen Şirket Açıklandı

Koronavirüs aşısından kar elde etmeyen şirket belli oldu. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronavirüs salgını süresince kar elde etmeyen tek şirketin hangisi olduğuna dair açıklama yaptı.

Koronavirüs Salgını Süresince Kar Elde Etmeyen Şirket

Koronavirüs salgını yayılmaya devam ederken aşılama çalışmaları da sürüyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus salgın süresince kar elde etmeyen sadece 1 şirketin olduğunu dile getirdi ve bu şirketin AstraZeneca olduğunu duyurdu.

Tedros Adhanom Ghebreyesus ayrıca AstraZeneca aşısının %79 etkili olduğunu ve hastaneye yatışı %100 etkilediğini paylaştı. HaberTürk'ün aktardığı habere göre, Tedros Adhanom Ghebreyesus açıklamasında şu cümlelere yer verdi:

"Aşı, semptomatik Covid-19'u önlemede yüzde 79, hastaneye yatış ve ölümü önlemede ise yüzde 100 etkiliydi. Bu veriler, AstraZeneca aşısının güvenli ve etkili olduğunun bir başka kanıtıdır. Şimdiye kadar AstraZeneca, salgın sırasında Covid-19 aşısından kar elde etmemeyi taahhüt eden tek şirkettir. Şimdiye kadar Güney Kore'deki SK Bio ve Hindistan Serum Enstitüsü de dahil olmak üzere teknolojisini birkaç şirkete lisanslayarak aşı sermayesine önemli bir katkıda bulunan tek aşı geliştiricisidir."

Koronavirüs salgınında ateş, vücut ağrıları ve boğaz ağrısı en yaygın belirtiler arasında yer almakta. Çok sayıda koronavirüs hastasında kuru öksürük görülüyor. Koronavirüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Öksürürken ve hapşururken ağzınızı / burnunuzu kapatmayı unutmayın.

AstraZeneca Aşısı, Mutasyonlu Koronavirüste Test Edilecek

Şirketin CEO’su Pascal Soriot, aşının mutasyona uğrayan koronavirüs üzerinde etkili olması beklediğini ancak emin olunamayacağını ve bu nedenle de aşının test edileceğini söyledi. Geçen hafta aşının dağıtımı yapılırken aynı zamanda koronavirüsün yeni çeşitlerine ilişkin haberler de yayıldı. İngiltere’de keşfedilen ilk COVID-19 varyantında saptanmış 23 değişiklik vardı. Reuters’a göre yaklaşık %70 daha fazla bulaşıcı olabilir ve Birleşik Krallık’ta haftanın ortasına kadar yaklaşık 40.000 kişiye bulaşmış olabilir. İkinci varyanta ise ilk olarak Güney Afrika’da rastlandı ancak sağlık görevlilerine göre geçen hafta İngiltere’ye kadar yayıldı.

Hemen aşağıdan Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulamasını cihazınıza indirebilir ve son duruma bakabilirsiniz. Hayat Eve Sığar uygulamasında koronavirüs haritası yer alıyor. Bu haritada üzerinden nerelerde koronavirüs var olduğu bölgelerin ne kadar derecede riskli olduğu görülüyor. Aynı zaman HES kodu işlemleri de uygulama üzerinden gerçekleştirilebiliyor.