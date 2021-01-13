Türkiye'nin Satın Aldığı Koronavirüs Aşısını Geliştiren SinoVac'tan Açıklama

Çin aşısının etkinliği kanıtlandı mı? Çin aşısı etkili mi? CoronaVac aşısını geliştiren SinoVac şirketi geliştirdiği aşı ile ilgili açıklamada bulundu. Türkiye'nin de satın aldığı aşı olan CoronaVac ne kadar etkili? İşte SinoVac tarafından yapılan açıklama.

Çin Aşısının Etkinliği Kanıtlandı Mı?

Sinovac Biotech şirketinin Başkanı Yin Weidong, "Bu Faz-3 klinik denemeleri, CoronaVac aşısının dünya çapındaki güvenilirliğinin ve etkinliğinin iyi olduğunu kanıtlamak için yeterli" açıklamasında bulundu. Yapılan açıklamada da belirtildiği üzere aşısının etkinliği kanıtlandı.

Çin Aşısı Ne Kadar Etkili?

Sinovac Biotech şirketinin Başkanı Yin Weidong, Brezilya, Endonezya ve Türkiye'den gelen farklı sonuçları değerlendirdi.

Brezilya, Faz-3 denemelerinde aşının yüzde 50.38 oranında koruma sağladığını açıklamıştı.

Endonezya, Faz-3 denemelerinde aşının yüzde 65 oranında koruma sağladığını açıklamıştı.

Türkiye, Faz-3 denemelerinde aşının yüzde 91,25 oranında koruma sağladığını açıklamıştı.

Başkan Yin Weidong, 3 ülkeye gönderilen aşıların aynı parti üretimden olduğunu ve yıllık aşı üretimini de şubat ayında iki kat artırarak 1 milyar doza çıkarmayı planladıklarını açıkladı. Türkiye, Çin aşısını perşembe veya cuma gününden itibaren uygulamaya başlayacak.

Türkiye'de Kimlere Koroanvirüs Aşısı Yapılacak?

Türkiye koronavirüs aşısı yol haritası şu şekilde:

İlk aşamada sağlık çalışanları, 65 yaş üstü vatandaşlarımız ile yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalanlar gibi toplu ve kalabalık yerlerde yaşayan yetişkinler aşılanacak.

İkinci aşamada toplumun işleyişi için gerekli sektörlerde ve yüksek riskli ortamlarda bulunan ve kritik işlerde çalışan kişiler ile 50 yaş ve üzeri en az bir kronik hastalığı bulunan kişiler aşılanacak.

Üçüncü aşama, 50 yaş altı en az bir kronik hastalığı bulunan vatandaşları, genç yetişkinleri, ilk iki grupta yer almayan sektör ve mesleklerde çalışanları kapsamakta.

Dördüncü ve son aşamada ise ilk üç grubun dışında kalan tüm bireyler aşılanacak.

Hemen aşağıdan Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulamasını cihazınıza indirebilir ve son duruma bakabilirsiniz. Hayat Eve Sığar uygulamasında koronavirüs haritası yer alıyor. Bu haritada üzerinden nerelerde koronavirüs var olduğu bölgelerin ne kadar derecede riskli olduğu görülüyor. Aynı zaman HES kodu işlemleri de uygulama üzerinden gerçekleştirilebiliyor.