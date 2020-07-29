Koronavirüs Aşısının İlk Uygulaması için Tarih Verildi: Bilim Kurulu Üyesi Açıkladı

Koronavirüs aşısı ne zaman uygulanmaya başlanacak? Prof. Dr. Ateş Kara koronavirüs aşısının ilk uygulama tarihi hakkında açıklamada bulundu. İşte koronavirüs aşısının ilk uygulama tarihi.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, DHA'ya yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:

Uluslararası çalışmalar biraz daha ileri seviyede, insan çalışması düzeyine gelmiş vaziyette. Dünya Sağlık Örgütü'nün resmi bilgilerine göre, bunların sayısı 25 civarına ulaşmış durumda. En önde olan iki tanesinden birisi haftaya başlayacak, diğeri büyük çaplı insan çalışmalarına yeni başlamış vaziyette.

Şu anda İngiltere'deki aşı çalışmaları belli bir noktaya geldi ve insan çalışmalarında bu büyük gruba başladı. ABD'deki çalışmada önümüzdeki hafta içerisinde büyük çaplı insan çalışmalarına başlanacak. Bunların sonuçlarının alınması büyük olasılıkla kasım ayı olacak gibi görünüyor. Çok sayıdaki insanla yapılan çalışmayla beraber aşının üretim çalışmaları da başlıyor. Olumlu yürüdüğü anda da kasım ayı gibi ilk doz uygulamaları dünya çapında başlayabilir. Ama bizim ülkemize gelmesi mart-nisan aylarını bulabilir. Türkiye girişimlerde de bulunuyor. Gönüllü olabileceklerle aşıların Türkiye'de de uygulanması kasım aylarında olabilir.